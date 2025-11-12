27-jarige man opgepakt na steekpartij in eigen huis

De politie heeft dinsdagavond een 27-jarige man aangehouden na een steekpartij aan de Beerseweg in Haps. Twee mannen raakten bij de steekpartij gewond en moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Een van hen is na onderzoek opgepakt.

Rond tien over zeven kreeg de politie dinsdagavond een melding dat er een steekpartij had plaatsgevonden. Twee mannen hadden daarvoor ruzie met elkaar gehad in een huis. Daarbij zou zijn gevochten en ook gestoken met een mes. Beide mannen raakten hierbij gewond aan hun gezicht.

De verdachte is de bewoner van het huis. Het slachtoffer is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Onderzoek

Het is nog niet bekend wat de aanleiding van de ruzie was. De politie is dinsdagavond in gesprek gegaan met getuigen en doet onderzoek naar de steekpartij.