Fatale schietpartij Sam (24): man verdacht van doodslag, tweede aanhouding

De politie heeft maandag een tweede verdachte aangehouden na de dodelijke schietpartij in Rotterdam, waarbij de 24-jarige Sam uit Oss om het leven kwam. Het Openbaar Ministerie Rotterdam (OM) heeft dit woensdag bekendgemaakt. De 28-jarige verdachte die al was opgepakt, wordt verdacht van doodslag en wapenbezit. Hij blijft twee weken langer vastzitten.

De tweede verdachte, een 20-jarige man uit Nijmegen, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. Beide verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Sam werd neergeschoten in of bij haar witte Suzuki Alto. Ze werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed zondagmiddag aan haar verwondingen in een Rotterdams ziekenhuis. Ze zat zondag waarschijnlijk in de auto met haar 28-jarige vriend uit Nijmegen, zeiden bekenden eerder tegen andere media.

Derde inzittende gevlucht

Een nog onbekende derde inzittende vluchtte na de schietpartij. Het is niet bekend of de 20-jarige man uit Nijmegen die maandag is opgepakt ook deze derde inzittende is. Eerder werd ook een andere verdachte opgepakt, maar die bleek niets met het incident te maken te hebben.



De schietpartij vond zaterdagnacht rond kwart voor twee plaats op het Kralingseplein in Rotterdam. Er werden meerdere ambulances, een brandweerauto en politiewagens ingezet. Ook werd er met een politiehelikopter gezocht.

'Helemaal kapot'

Sam was moeder van een 3-jarig zoontje. In haar woonplaats Oss werd met ongeloof gereageerd op haar overlijden. Vrienden en bekenden beschrijven Sam bij RTL Nieuws als een 'superlieve' meid, een 'hele goede' moeder en iemand met een 'hart van goud'. Een bekende van de familie zegt dat haar ouders alles voor haar deden. "Die zijn nu helemaal kapot."