Kans op noorderlicht boven Brabant: ‘Vanavond helder en koud

Wie het noorderlicht met eigen ogen wil bekijken, hoeft niet helemaal naar Scandinavië te reizen. Dinsdagnacht deed het weerfenomeen zich al voor. Ook woensdagavond en -nacht is het lichtspektakel mogelijk een stuk dichter bij huis te bewonderen. Bovendien lijken de weersomstandigheden in Brabant ideaal.

Dat het noorderlicht mogelijk te zien is komt volgens Rico Schröder, weerkundige van Weerplaza, door een flinke zonne-uitbarsting. In combinatie met gunstige weersomstandigheden is de kans aanwezig dat de lucht paars en roze kleurt, vertelt hij woensdagmiddag. “Het is vanavond en vannacht vrij helder bij een graad of tien. Als de kans er is om het noorderlicht te zien, is dat vanavond en vannacht.”

'Kijk naar de noordeljke horizon'

Een bijkomend voordeel is dat de nachten langer duren. “Het begint al aan het begin van de avond, dan is het al goed donker. Het duurt tot morgenochtend, wanneer het licht wordt. Zoek een plekje met vrij uitzicht en kijk naar de noordelijke horizon,” vertelt Schröder.

Ook deelt hij een andere tip voor als je twijfelt of je nu wel of niet met het blote oog het lichtspektakel ziet. “Pak je camera erbij en richt hem naar het noorden. Zorg voor een langere sluitertijd, dan kun je de bijzondere kleuren waarschijnlijk zien.”

Donderdag geen kans

Wie woensdag geen tijd heeft om te kijken, heeft pech. “Donderdagavond krijgen we regen en is er geen zicht meer op het noorderlicht.”