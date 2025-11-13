Mandy erfde vaders passie voor lichtjes en is al 19 jaar GLOW-gids

De metershoge zonnebloemen of de kleurrijke projecties op de Catharinakerk: Mandy van Pruissen weet over elk kunstwerk van lichtfestival GLOW wel iets te vertellen. Als geboren en getogen Eindhovense is ze buitengewoon trots op het festival, waar ze al negentien jaar gids is.

De liefde voor lichtjes kreeg ze met de paplepel ingegoten. De 52-jarige Mandy is de dochter van Tits Bongers, de man die al tientallen jaren verantwoordelijk is voor de organisatie van de Lichtjesroute en zelfs een van de oprichters was. Als tienjarig meisje bracht Mandy hem zijn boterhammen tijdens de lunch. De passie voor licht van haar vader sloeg op haar over. Daarom begon ze al jong als gids bij de Lichtjesroute. Toen GLOW werd opgericht, was het een logische stap om ook bij dat festival aan de slag te gaan.

Overdag werkt Mandy als accountant. Haar freelancebaantje als gids doet ze in de avonduren. Een druk programma, maar Mandy heeft het er graag voor over. Ze vindt het prachtig om alle verschillende reacties van bezoekers te zien – van nieuwsgierige nieuwkomers tot Eindhovense ondernemers die op uitnodiging langskomen. “De diversiteit van de groepen vind ik het leukste aan het rondleiden. Ik kan iedereen enthousiast vertellen over de kunstwerken, en iedereen reageert anders.”

Sommige reacties op lichtkunstwerken staan in haar geheugen gegrift. Zo vertelt ze dat jaren geleden een projectie op de Catharinakerk te zien was, waarop het leek alsof de kerk instortte. “Sommige mensen schrokken enorm, anderen waren juist gefascineerd en verzuchtten: wow, dat we dit kunnen bereiken met licht.” Mandy kent als gids de feiten achter GLOW tot in detail. Ze weet welke materialen worden gebruikt, kent de namen van de kunstenaars en begrijpt de gedachte achter de installaties. De wat ingewikkeldere informatie legt ze in eigen woorden uit.

Zo vertelt ze over Growth, een netwerk van bogen opgebouwd uit blokken. “Het is eigenlijk een hyperbolische paraboloïde. Dat is een wiskundige term - ik moest het eerlijk gezegd ook opzoeken. Eigenlijk is het gewoon de vorm van een Pringle-chipje.” Een ander lichtkunstwerk is een bankje dat de hartslag meet van mensen die erop gaan zitten. Hoe hoger de hartslag, hoe roder het bankje wordt. “Het is een soort liefdestest als je er samen op gaat zitten – eigenlijk een Tinder-bank!” zegt Mandy lachend. En dat levert steevast gegiechel op in de groep. Vader Tits is trots op zijn dochter, die het gidsen zo serieus neemt. Of het stokje ooit wordt doorgegeven aan de volgende generatie, is nog maar de vraag. “Een opvolger in de familie hebben we niet echt”, vertelt Mandy. “Mijn dochter zegt dat ik gek ben – eerst overdag werken en dan ’s avonds nog eens twee uur lopen.” Boven Brabant maakte dronebeelden van Glow, die kun je hier zien:

Mandy van Pruissen met op de achtergrond het kunstwerk 'Growth' (foto: Studio040).

Mandy van Pruissen geeft uitleg bij het Van Abbemuseum (foto: Studio040).