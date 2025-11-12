Man die minderjarige meisjes misbruikte moet vijf jaar de cel in

Een 42-jarige Eindhovenaar is woensdag veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maarten T. benaderde minderjarige meisjes online en liet ze jarenlang seksuele handelingen uitvoeren. Veel van de slachtoffers komen uit Brabant, meldde L1 eerder.

Een van zijn slachtoffers was pas 13 jaar toen ze door Maarten T. online werd benaderd. Zij moest zichzelf snijden en ontuchtige handelingen verrichten. Hij behandelde haar als een slaafje.

Maarten T. verzamelde zo’n 800 afbeeldingen en 600 video’s. Hierdoor wordt hij ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno, schrijft L1. De rechtbank sprak woensdag van 'sadistische handelingen'. Vanwege diverse stoornissen werd hij verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

Aangehouden in rechtbank

Vier van de slachtoffers hebben in deze zaak aangifte gedaan. Ze waren op het moment dat ze contact hadden met Maarten T. allemaal jonger dan zestien jaar. Met een van de meisjes had hij ook een seksdate. Sommige slachtoffers kozen ervoor geen aangifte te doen.

De verdachte werd twee weken geleden in de rechtbank opgepakt. De rechters vonden de zaak zo ernstig dat zij tijdens de rechtszaak besloten hem alsnog aan te houden.

Van alles misgegaan

De zaak kwam in 2019 aan het licht nadat een hulpverlener hoorde dat een van de slachtoffers naaktfoto’s naar iemand had gestuurd. Ze was toen 13 jaar. Er werd aangifte gedaan, maar door allerlei tegenslagen en fouten in het onderzoek kwam de verdachte pas drie jaar later in beeld. Toen werd er bij hem ook een huiszoeking gedaan en computers in beslag genomen.

Toch werd Maarten T. op dat moment niet aangehouden. Dat volgde pas in 2024, maar toen werd de verdachte twee dagen later na verhoor weer naar huis gestuurd. Het Openbaar Ministerie (OM) gaf later toe dat er tijdens het onderzoek “van alles is misgegaan.”

Eerder veroordeeld

Maarten T. werd in 2013 al veroordeeld in een zedenzaak. Hij kreeg toen vier jaar cel voor het verkrachten van zijn ex-vriendin. De verdachte gaf eerder in de zaak aan spijt te hebben van zijn daden. Zelf zegt hij dat hij stopte toen hij in 2021 verhuisde naar Hoensbroek.