Navigatie overslaan

'Dit soort onrust verpest de stad': burgemeester richt zich tot bewoners

Vandaag om 16:24
Vuurwerk op straat (foto: ANP).
Vuurwerk op straat (foto: ANP).
nl
"De tijd dat we het afsteken van rotjes nog af konden doen als kattenkwaad is al lang voorbij." Door aanhoudende vuurwerkoverlast in Bergen op Zoom merkt burgemeester Margo Mulder dat steeds meer inwoners zich zorgen maken over hun veiligheid. Dat schrijft ze in een brief aan hen.
Profielfoto van Niek de Bruijn
Geschreven door
Niek de Bruijn

Zwaar en illegaal vuurwerk dat ’s nachts wordt afgestoken door rondhangende groepjes jongeren, agenten die worden bekogeld met vuurwerk en zelfs auto’s die in brand worden gestoken. Het maakt veel inwoners van Bergen op Zoom al weken bang.

Dat constateert burgemeester Margo Mulder op basis van gesprekken, brieven, e-mails en berichten op sociale media. “Dit soort onrust verpest de stad,” schrijft ze in een brief aan alle inwoners.

Samenscholingsverbod
Dinsdagmiddag moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar Bergen op Zoom komen, omdat vuurwerk was gevonden waaraan meerdere Cobra’s waren bevestigd. In een deel van de wijk Gageldonk geldt sinds vorige maand een samenscholingsverbod. Ook zijn er camera’s opgehangen.

De straten waar het samenscholingsverbod geldt (foto: gemeente Bergen op Zoom).
De straten waar het samenscholingsverbod geldt (foto: gemeente Bergen op Zoom).

“Als jongeren willens en wetens de orde en rust verstoren en de wet overtreden, dan moeten we daar snel tegen op kunnen treden,” zei Mulder daar toen over tegen Omroep Brabant.

De burgemeester deelt de zorgen die met haar zijn gedeeld, schrijft ze in haar brief. Omdat ze vindt dat Oud en Nieuw voor iedereen een feestje moet zijn, zijn de samenwerkingen met de politie, welzijnsorganisatie WijZijn, jeugdwerkers en straatcoaches aangescherpt.

Gesprek met onruststokers
Niet alleen de politie maar ook Mulder zelf gaat in gesprek met de onruststokers, in de hoop dat de vuurwerkoverlast en autobranden beperkt blijven in Bergen op Zoom. “Daar moet echt een einde aan worden gemaakt.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!