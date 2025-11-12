'Dit soort onrust verpest de stad': burgemeester richt zich tot bewoners

"De tijd dat we het afsteken van rotjes nog af konden doen als kattenkwaad is al lang voorbij." Door aanhoudende vuurwerkoverlast in Bergen op Zoom merkt burgemeester Margo Mulder dat steeds meer inwoners zich zorgen maken over hun veiligheid. Dat schrijft ze in een brief aan hen.

Zwaar en illegaal vuurwerk dat ’s nachts wordt afgestoken door rondhangende groepjes jongeren, agenten die worden bekogeld met vuurwerk en zelfs auto’s die in brand worden gestoken. Het maakt veel inwoners van Bergen op Zoom al weken bang. Dat constateert burgemeester Margo Mulder op basis van gesprekken, brieven, e-mails en berichten op sociale media. “Dit soort onrust verpest de stad,” schrijft ze in een brief aan alle inwoners.

Samenscholingsverbod

Dinsdagmiddag moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar Bergen op Zoom komen, omdat vuurwerk was gevonden waaraan meerdere Cobra’s waren bevestigd. In een deel van de wijk Gageldonk geldt sinds vorige maand een samenscholingsverbod. Ook zijn er camera’s opgehangen.

De straten waar het samenscholingsverbod geldt (foto: gemeente Bergen op Zoom).