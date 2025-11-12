'Dit soort onrust verpest de stad': burgemeester richt zich tot bewoners
Zwaar en illegaal vuurwerk dat ’s nachts wordt afgestoken door rondhangende groepjes jongeren, agenten die worden bekogeld met vuurwerk en zelfs auto’s die in brand worden gestoken. Het maakt veel inwoners van Bergen op Zoom al weken bang.
Dat constateert burgemeester Margo Mulder op basis van gesprekken, brieven, e-mails en berichten op sociale media. “Dit soort onrust verpest de stad,” schrijft ze in een brief aan alle inwoners.
Samenscholingsverbod
Dinsdagmiddag moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar Bergen op Zoom komen, omdat vuurwerk was gevonden waaraan meerdere Cobra’s waren bevestigd. In een deel van de wijk Gageldonk geldt sinds vorige maand een samenscholingsverbod. Ook zijn er camera’s opgehangen.
“Als jongeren willens en wetens de orde en rust verstoren en de wet overtreden, dan moeten we daar snel tegen op kunnen treden,” zei Mulder daar toen over tegen Omroep Brabant.
De burgemeester deelt de zorgen die met haar zijn gedeeld, schrijft ze in haar brief. Omdat ze vindt dat Oud en Nieuw voor iedereen een feestje moet zijn, zijn de samenwerkingen met de politie, welzijnsorganisatie WijZijn, jeugdwerkers en straatcoaches aangescherpt.
Gesprek met onruststokers
Niet alleen de politie maar ook Mulder zelf gaat in gesprek met de onruststokers, in de hoop dat de vuurwerkoverlast en autobranden beperkt blijven in Bergen op Zoom. “Daar moet echt een einde aan worden gemaakt.”