Breda is straatintimidatie zat: 'We accepteren het niet meer'

Sissen, naroepen of zelfs achtervolgen — de gemeente Breda is straatintimidatie spuugzat en gaat keihard optreden. Met een nieuw actieplan willen wethouders Eddie Förster (Veiligheid) en Marike de Nobel (Inclusie) korte metten maken met intimidatie in de openbare ruimte. "We zijn het echt beu," zegt Förster. "Straatintimidatie hoort niet bij Breda. Onze boa’s gaan de straat op, ook in burger, om daders aan te pakken."

Breda doet mee aan een landelijke pilot waarin boa’s extra bevoegdheden krijgen om in te grijpen bij straatintimidatie. De aanpak is concreet en stevig: ze kunnen voortaan daadwerkelijk boetes uitdelen aan mensen die anderen lastigvallen op straat, in het park of in het uitgaansleven.

"Wie fluit, sist of iemand achtervolgt, loopt, loopt voortaan risico op een boete."

"Onze boa’s zijn speciaal getraind om straatintimidatie te herkennen," legt Förster uit. "Ze gaan de straat op, ook undercover, om dit gedrag vast te stellen. Dat is arbeidsintensief, want je moet op het juiste moment op de juiste plek zijn, maar we gaan het doen. Alleen al door zichtbaar te handhaven laten we zien: in Breda kom je er niet meer mee weg." Volgens de wethouder is de boodschap helder: "Wie fluit, sist of iemand achterna loopt en daarmee een ander een onveilig gevoel geeft, krijgt voortaan een boete. We laten het niet meer passeren."

Boa's gaan in Breda straatintimidatie bekeuren (foto: Ronald Sträter).

De wethouders presenteerden het actieplan bij de ingang van stadspark Valkenberg, op de Willemsbrug, met een speciale bakfiets vol materialen om op ludieke wijze het gesprek aan te gaan met voorbijgangers. Niet voor niets werd deze drukke route tussen het station en de binnenstad gekozen: het is een plek waar veel mensen langslopen en waar regelmatig meldingen van intimidatie binnenkomen. Wethouder Marike de Nobel kent de verhalen maar al te goed. "Mijn eigen dochter is in het Valkenberg midden in de nacht lastiggevallen," vertelt ze. "Gelukkig was er een omstander die ingreep. Maar veel mensen denken nog steeds: ‘Dat hoort erbij, dat is nu eenmaal zo in het Valkenberg.’ En dat is precies het probleem. We willen duidelijk maken dat het er niet bij hoort."

Wethouder Marieke de Nobel ondervond zelf straatintimidatie (foto: Ronald Sträter).

De Nobel vertelt dat ze zelf ook recent werd geconfronteerd met straatintimidatie. "Ik ben 56 en dacht eerlijk gezegd dat het me niet meer zou overkomen. Maar laatst werd ik in het Valkenberg nagefloten. Ik keek nog om, dacht dat het voor iemand anders bedoeld was, maar het was echt voor mij. En dan voel je even dat onveilige gevoel in je hart. Het lijkt klein, maar het komt echt binnen."



De handhaving richt zich vooral op plekken waar veel straatintimidatie voorkomt, zoals het park en het uitgaansleven. Maar het plan gaat verder en is gebaseerd op vier pijlers: het dader-, slachtoffer-, omstander- en maatschappelijk perspectief. Naast handhaving draait het om voorlichting, educatie en bewustwording, ondersteund door het meldpunt intimideermijniet.nl.

"We trekken een duidelijke grens, tot hier en niet verder."

"We voeren gesprekken op scholen, met horecaondernemers en buurtbewoners," zegt De Nobel. "Want niet elk grapje is onschuldig. Als we gedrag aan de onderkant van de piramide niet aanpakken, groeit het uit tot iets veel groters."



Beide wethouders benadrukken dat Breda een stad wil zijn waar iedereen zich veilig voelt. "We vinden het niet alleen onacceptabel, maar we handelen er nu ook naar," zegt Förster. "We trekken een duidelijke grens," besluit De Nobel. "Dit gedrag hoort er niet bij. Niet in het Valkenberg, niet op de Willemsbrug, nergens in Breda. Tot hier en niet verder."