Zorgorganisatie mag geen nieuwe cliënten aannemen na vernietigend rapport

Zorgorganisatie Hasman Helpende Hand uit Tilburg mag de komende drie maanden geen nieuwe cliënten aannemen. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten. Die ziet al langere tijd ernstige tekortkomingen in de thuiszorg die het bedrijf levert. De organisatie stond sinds april onder verscherpt toezicht en heeft woensdag een zogenoemde 'aanwijzing' gekregen. Eerder dit jaar kregen al drie Brabantse zorgaanbieders een 'aanwijzing' opgelegd van de IGJ.

Eerdere inspectiebezoeken bij Hasman Helpende Hand lieten al grote problemen zien en uit tussentijdse controles blijkt volgens de IGJ dat er onvoldoende verbeterd is. De inspectie heeft grote zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en weinig vertrouwen dat de organisatie zelfstandig kan verbeteren. Volgens de inspectie toont de leiding van Hasman geen gevoel van urgentie. Hasman biedt thuiszorg, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Het familiebedrijf heeft twee eigenaren en twee medewerkers: een dochter en een zzp-wijkverpleegkundige. Samen zorgen zij voor twee cliënten via een persoonsgebonden budget (pgb). Eén cliënt krijgt daarnaast dagbesteding. De dochter werkt zeven dagen per week. Eén van de eigenaren verzorgt ook huishoudelijke hulp. Vernietigende kritiek

De inspectie is kritisch omdat Hasman geen raad van toezicht heeft en ondanks een Wtza-toelatingsvergunning niet voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit, veiligheid en goed bestuur. Volgens de inspectie sluiten de zorg en begeleiding niet aan bij de behoeften van de cliënten. Zorgplannen zijn onvoldoende of ontbreken, rapportages beperken zich tot uitgevoerde taken en er is weinig tot geen informatie over de gezondheid of het gedrag van cliënten. Er zijn ook geen afspraken over medicatie-inname.