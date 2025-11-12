Zorgorganisatie mag geen nieuwe cliënten aannemen na vernietigend rapport
Eerdere inspectiebezoeken bij Hasman Helpende Hand lieten al grote problemen zien en uit tussentijdse controles blijkt volgens de IGJ dat er onvoldoende verbeterd is. De inspectie heeft grote zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en weinig vertrouwen dat de organisatie zelfstandig kan verbeteren. Volgens de inspectie toont de leiding van Hasman geen gevoel van urgentie.
Hasman biedt thuiszorg, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Het familiebedrijf heeft twee eigenaren en twee medewerkers: een dochter en een zzp-wijkverpleegkundige. Samen zorgen zij voor twee cliënten via een persoonsgebonden budget (pgb). Eén cliënt krijgt daarnaast dagbesteding. De dochter werkt zeven dagen per week. Eén van de eigenaren verzorgt ook huishoudelijke hulp.
Vernietigende kritiek
De inspectie is kritisch omdat Hasman geen raad van toezicht heeft en ondanks een Wtza-toelatingsvergunning niet voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit, veiligheid en goed bestuur. Volgens de inspectie sluiten de zorg en begeleiding niet aan bij de behoeften van de cliënten. Zorgplannen zijn onvoldoende of ontbreken, rapportages beperken zich tot uitgevoerde taken en er is weinig tot geen informatie over de gezondheid of het gedrag van cliënten. Er zijn ook geen afspraken over medicatie-inname.
Daarnaast ontbreekt een scholingsplan voor personeel, is er nauwelijks samenwerking met andere zorgverleners en was één medewerker gestart zonder verklaring omtrent gedrag (VOG). Belangrijke documenten ontbreken, waardoor cliënten grote risico’s lopen. De organisatie heeft ook geen beleid op het gebied van kwaliteit, veiligheid, medicatie of onvrijwillige zorg. En er is geen inspraak voor cliënten. De inspectie noemt het bedrijf kwetsbaar, omdat het te afhankelijk is van anderen.
Met de zogenaamde aanwijzing verplicht de inspectie Hasman om de zorg te verbeteren. Het bedrijf moet uiterlijk 4 februari 2026 voldoen aan de gestelde normen. Als dat niet gebeurt, kan de inspectie verdere maatregelen nemen zoals het intrekken van de vergunning.
Hasman Helpende Hand is om een reactie gevraagd, maar die konden zij woensdag niet geven.
Andere probleemgevallen
Twee bestuurders van zorginstelling Het Adriano Huis in Bergen op Zoom moesten in mei opstappen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie besloot tot die vaanwijzing omdat cliënten al lange tijd niet goed werden behandeld.
Thuiszorgbedrijf Goed en Welzorg uit Eindhoven mocht in juli geen nieuwe cliënten aannemen. Volgens de IGJ was die aanwijzing nodog omdat hun veiligheid in het geding was.
Pera Zorg uit Eindhoven vertoonde volgens de inspectie in augustus grote tekortkomingen. Zij mochten van de IGJ vijf maanden geen nieuwe cliënten aannemen.