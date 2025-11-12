Dorp Moerdijk verdwijnt, bedreiging burgemeester: dit gebeurde vandaag

Dorp Moerdijk gaat verdwijnen, restauranttafel naast wc gaat viraal en burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen is opnieuw bedreigd. Dit zijn de vijf verhalen die je woensdag gelezen moet hebben.

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk gaat zich er hard voor maken dat inwoners een goede compensatie krijgen als hun dorp verdwijnt. "Er valt niet met ons te praten op het moment dat het Rijk die voorwaarden niet inwilligt", zegt hij. "Geen randvoorwaarden, geen beslissing."

Burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen heeft opnieuw aangifte gedaan van bedreiging bij zijn huis. Het is niet de eerste keer. Eerder werd een stoeptegel door zijn ruit gegooid en werd hij bijna aangereden. Er worden nu extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Op de begraafplaats aan de Professor Lorentzlaan in Tilburg zijn opnieuw diefstallen en vernielingen gepleegd. Zes bronzen beelden werden gestolen en een gedenksteen werd vernield. Nabestaanden vragen om cameratoezicht, maar de beheerder zegt dat dit lastig uit te voeren is.

Een tafeltje naast de toiletten in restaurant Al Dente in Breda gaat viraal op sociale media. Het tafeltje staat er al 25 jaar maar wordt nooit gebruikt. Eten mag er niet eens vanwege hygiëneregels. De eigenaar ziet de humor er wel van in.