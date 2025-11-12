Vakantie van Suzanne eindigt in nachtmerrie met rekening van 56.000 euro

Het had een mooie zonvakantie in Mexico moeten worden. Maar na een ongelukkige val brak Suzanne van Herk een ruggenwervel en belandde in het ziekenhuis. Ze verblijft nog altijd met haar gezin in Mexico, wachtend op een vlucht naar huis. Maar eenmaal terug in Asten is het nog geen eind goed al goed. Er ligt namelijk nog een peperdure ziekenhuisrekening van 56.000 euro, die niet wordt vergoed door haar verzekering.

Aan de telefoon klinkt Suzanne opvallend opgewekt. Ze zit in het hotel in Mexico waar ze na haar operatie verblijft met haar man, dochter en zoon. Ze mag, met korset, alweer kleine stukjes lopen. Maar om de lange vliegreis naar Nederland te maken, moet ze liggend vervoerd worden. "Vanaf donderdag mag ik vliegen. Maar ik weet nog niet wanneer ik terug naar huis kan. Er moet ergens een plekje vrijkomen." Samen met haar man en twee kinderen dacht Suzanne een mooie vakantie op een tropisch oord te beleven. Maar toen ze een week geleden met haar dochter richting zee wandelde om foto's te maken, begon haar nachtmerrie. "Bij het strand liggen een soort zandzakken waarover je heen moet om bij de zee te komen. Ik glij uit en val met mijn rug op die zandzak, wat aanvoelt als beton."

"Of we meteen vijfduizend dollar wilden aftikken."

Suzanne had al snel door dat het goed mis was. Ze had enorme pijn en voelde haar arm, nek en benen tintelen. Een ambulance werd gebeld om haar naar het ziekenhuis te brengen. "Maar je hebt geen zeggenschap over waar je naartoe gaat. Bleek dat ik in een privékliniek was terechtgekomen en of we al meteen vijfduizend dollar wilden aftikken voor een scan."

Dat geld wordt betaald, de scan gemaakt en dan volgt het volgende slechte nieuws. "Bleek dat een rugwervel gebroken was en dat een operatie noodzakelijk was. Dit was namelijk niet iets waarmee ik naar huis kon vliegen." Wat volgde waren een heleboel telefoontjes naar Nederland. Want: de reisverzekering van Suzanne dekte de operatie niet. "We hebben wel werelddekking, maar die blijkt medische kosten niet te dekken. Deze verzekering hebben we al twintig jaar. Je gaat er vanuit dat je goed verzekerd bent. Maar blijkbaar had ik twintig jaar geleden moeten aangeven dat we extra medische kosten wilden meeverzekeren."

"De chirurg gaat niet opereren als er geen akkoord is over het geld."

En de zorgverzekering kon Suzanne ook niet veel verder helpen. "Ik heb daar een basisverzekering. Maar blijkbaar worden alleen de kosten van een dergelijke operatie vergoed, van wat die in Nederland zou kosten." Omdat Suzanne in een privékliniek lag, schermde het ziekenhuis met een prijs van 150.000 dollar voor de operatie. "Dat is schrikken, we konden dat niet betalen en de verzekering ging niet meewerken." Drie dagen lag Suzanne in onzekerheid plat op haar bed. "Ik lag daar met de vrees dat ik verlamd zou raken en vanuit Nederland lijkt het alsof je geen medewerking krijgt. Je bent radeloos en weet niet wat je moet doen. De chirurg gaat niet opereren als er geen akkoord is over het geld."

"Blijkbaar heb ik ergens de kleine lettertjes niet goed gelezen."