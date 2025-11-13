Oudere man gewond bij botsing, zijn auto is total loss

Een oudere man is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Dongenseweg in Kaatsheuvel. Hij reed met zijn auto vanaf de oprit bij een huis de weg op toen het mis ging. Hij zag een aankomende auto over het hoofd.

De auto van de oudere man werd in de zijkant geraakt. Daarna kwam de aankomende auto tegen een boom tot stilstand.

De oudere man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De man en vrouw uit de andere auto zijn door hulpverleners nagekeken. Zij liepen lichte verwondingen op maar hoefden niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

Total loss

Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De auto van de oudere man is zelfs total loss verklaard.

Een bergingsbedrijf heeft beide auto's meegenomen en de rijbaan vrijgemaakt. De politie onderzoekt hoe het mis kon gaan op de Dongenseweg.