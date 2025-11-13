CZ houdt zorgpremie gelijk en wil meer aandacht voor oorzaken problemen

Zorgverzekeraar CZ in Tilburg houdt de premie van zijn meest gekozen basisverzekering volgend jaar gelijk. De polis kost 159,99 euro per maand, net zoals dit jaar. CZ is een van de grootste verzekeraars van het land.

CZ zegt bijna 57 miljoen euro uit de eigen spaarpot en een eenmalige meevaller te gebruiken om een prijsstijging te voorkomen. Het Tilburgse bedrijf wijst er wel op dat de zorg steeds duurder wordt en kampt met vergrijzing en personeelstekorten. Bestuursvoorzitter Joep de Groot wil daarom dat er meer aandacht komt voor de oorzaken achter gezondheidsproblemen, zoals schulden, stress, slechte huisvesting of eenzaamheid.

"Als die worden aangepakt, verbeteren we de kwaliteit van leven en maken we mensen minder afhankelijk van zorg", zegt De Groot. Zorgverzekeraars moesten voor donderdag hun basispremie bekendmaken. Volgende week moeten ze ook hebben gemeld wat de aanvullende verzekeringen volgend jaar gaan kosten. Op basis daarvan kunnen consumenten in de komende weken beslissen of ze willen overstappen.