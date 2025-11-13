Advertentie
Scooter en auto botsen, scooterrijder gewond
Vandaag om 08:12 • Aangepast vandaag om 11:37
Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Breda. De scooter en de auto botsten rond zeven uur 's ochtends op elkaar op de Nieuwe Bredase Baan.
De bestuurder van de scooter is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij.
Zowel de auto als de scooter raakten beschadigd. De politie doet onderzoek.
