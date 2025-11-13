Navigatie overslaan

Scooter en auto botsen, scooterrijder gewond

Vandaag om 08:12 • Aangepast vandaag om 11:37
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Een scooterrijder is donderdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een auto in Breda. De scooter en de auto botsten rond zeven uur 's ochtends op elkaar op de Nieuwe Bredase Baan.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De bestuurder van de scooter is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij.

Zowel de auto als de scooter raakten beschadigd. De politie doet onderzoek.

