'Jan uit Asten-Heusden' wordt gezocht na het mishandelen van twee meisjes

De politie laat donderdagmiddag weten op zoek te zijn naar 'Jan uit Asten-Heusden'. In de nacht van 4 augustus heeft hij in Zeilberg twee tienermeisjes mishandeld. Eén van hen is ook door hem ook aangerand. De verdachte krijgt een week de tijd om zich te melden bij de politie, anders wordt er een foto van gezicht verspreid.

De jongeman ontmoet de meiden eerder op de avond in een café aan de Blasiusweg en stelt zich daar voor als 'Jan'. Of dit zijn echte naam is, weet de politie niet. In het café was hij tegen één van de meisjes al handtastelijk, waarna het slachtoffer aangaf dit niet fijn te vinden en weg van hem liep. Aanranding De twee meiden kwamen rond 03.00 uur buiten en werden opnieuw door dezelfde man aangesproken. Ook was hij weer handtastelijk. Eén van de meiden werd ook door de verdachte aangerand en viel samen met hem op de grond.

Toen het meisje zich samen met haar vriendin verzette tegen de man, begon hij te trappen en te slaan. Als omstanders naderen besluit hij zijn fiets te pakken en gaat hij er vandoor.

Nog geen 5 a 10 minuten later komt de verdachte alleen weer naar de meiden teruggefietst en begint hij tegen ze te praten. Zij vragen hem meteen om weg te gaan, terwijl omstanders de politie bellen en de man in een filmpje vastleggen. Dit zorgt ervoor dat de verdachte uiteindelijk echt weg gaat.