Zacht weer dit weekend bij aankomst van de Sint

Komend weekend komen Sinterklaas en zijn pieten aan in ons land. Ze nemen helaas geen Spaanse temperaturen mee, maar het belooft wel een redelijk zacht weekend te worden.

Zaterdag zijn er grote verschillen in Nederland, maar hier in Brabant hebben we geluk. Waar het in het noorden van het land maar zo'n 7 graden wordt, krijgen wij volgens Weerplaza te maken met temperaturen tussen de 10 en 12 graden. Wel is er overdag kans op wat lichte motregen.

Zondag wordt waarschijnlijk een droge dag. Het wordt dan wel ietsje kouder, namelijk zo'n 8 graden. Er zullen die dag veel wolken zijn, maar af en toe misschien ook wat zonnestraaltjes.