Geert Wilders tikt PVV-Kamerlid Boon op de vingers om AI-plaatjes

PVV-Kamerlid Maikel Boon uit Bergen op Zoom is door partijleider Geert Wilders op de vingers getikt. Dit naar aanleiding van de AI-plaatjes die hij verspreidde via sociale media. Daarop was onder meer te zien hoe GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans geboeid wordt afgevoerd door de politie.

Volgens De Volkskrant was naast Boon ook Kamerlid Patrick Crijns betrokken bij de Facebookpagina 'Wij doen geen aangifte tegen Geert Wilders' waar met kunstmatige intelligentie bewerkte afbeeldingen van de GroenLinks-PvdA-lijsttrekker verspreid werden.

Boon gaf eerder in de Tweede Kamer aan dat hij niets met die afbeeldingen te maken zou hebben. Maar uit onderzoek zou blijken dat dit wel het geval was.

'Wat mij betreft is hiermee de kous af'

"Van mij hoeft hij geen tekst en uitleg te geven", vertelde Wilders woensdag bij de NOS. "Ik heb hem erop aangesproken en gezegd dat dit not done is. Hij heeft het ook allemaal offline gehaald. Daarmee is wat mij betreft de kous af."

De PVV-partijleider benadrukt dat wat er is gebeurd 'iets is dat niet kan'. "Het had vervelende gevolgen voor mijn oud-collega Frans Timmermans, dus heb ik daartegen opgetreden. Het zal niet meer gebeuren. Dat is wat ik eraan kan doen en wil doen."

Boon zelf blijft zwijgen over de kwestie.