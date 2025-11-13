Oudste Sinterklaas comité van Nederland klaar voor intocht in Tilburg

Het oudste Sinterklaascomité van Nederland, Sint in Tilburg, is er klaar voor. Zondag komt de Sint aan in de Piushaven in Tilburg. Voorzitter Hans Koopmans hoopt vooral dat “alle inwoners van Tilburg een fantastisch Sint-Nicolaasfeest hebben”, vertelde hij donderdag in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

In 1901 werd de eerste intocht georganiseerd door het Sinterklaascomité in Tilburg, hiermee is deze organisatie het oudste Sintcomité van Nederland. De intocht in 1901 was gekoppeld aan een inzamelingsactie onder het motto “ook bij de armen moet de klomp gevuld zijn”. Het evenement was een groot succes en groeide uit tot een jaarlijkse traditie waarbij tot op de dag van vandaag geld en goederen voor het goede doel worden verzameld.

Het comité is vooral bezig met het organiseren van de intocht, "je moet natuurlijk een hele hoop dingen regelen", vertelt Hans. Denk hierbij aan vergunningen en veiligheid. Naast de intocht is het sinterklaas comité ook dit jaar druk bezig met goede doelen. Zo regelt het comité cadeautjes voor kinderen in bijzondere omstandigheden, zodat ook zij een leuk sinterklaasfeest kunnen vieren. Ze delen goodiebags uit aan ouderen, zodat ook zij erbij horen. En tot slot organiseren ze ouderenmiddagen om eenzaamheid tegen te gaan. Door deze middag kunnen ouderen lotgenoten ontmoeten en nieuwe contacten maken.

Nadat de sint aankomt in de haven, zal hij te paard een route door de stad rijden met een grote stoet achter hem aan. De route loopt naar het Willemsplein, waar burgemeester Onno Hoes de sint gaat ontvangen.

En wat wil de voorzitter van het comité voor sinterklaas?: "Wat ik zou willen voor alle inwoners in Tilburg, dat zij een fantastisch Sint-Nikolaas feest hebben."