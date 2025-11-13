Parkeigenaar draait acties terug, bewoners weer aangesloten op riool

Een groep bewoners van Parc de Kievit in Baarle-Nassau is weer aangesloten op de riolering en kan het recreatiepark weer op. Parkeigenaar Eric van Veggel zegt donderdag dat zijn actie om de bewoners van zijn park te weren en hen af te sluiten van het riool misschien niet handig was, maar hij wilde 'een streep trekken'. Er speelt al langer een conflict tussen de bewoners en de eigenaar.

Verschillende bewoners spanden een kort geding aan nadat zeven huizen op het park door Van Veggel afgesloten werden van het riool en dertig toegangspassen van bewoners geblokkeerd werden. Een dag voor de zitting van woensdag besloot Van Veggel de maatregelen terug te draaien. Stephano van de Wiel woont in een van die zeven huizen. Hij blijft zich zorgen maken, geeft hij donderdag aan. "Hij is erg wispelturig. Ik denk dat als hij met het verkeerde been uit bed stapt, hij weer nieuwe maatregelen neemt." En dat laatste wil de groep bewoners met de gang naar de rechter voorkomen.

“Het was misschien niet de beste manier en ik maak er geen vrienden mee. Maar zij verlangen iets van mij en ik iets van hen", zegt Van Veggel nu over zijn actie. "Ik betaalde vier maanden lang voor 128 mensen de nutsvoorziening. Ik heb dit gedaan (red. hij doelt op de afsluitingen) puur om aan te tonen: dit pikken wij niet." Meer betalen

Het conflict gaat om de verhoging van de parklasten die waren doorgevoerd door de oude parkeigenaar. Van Veggel die het park in september 2024 overnam, nam toen ook de verhoging van de parklasten over. Een groep bewoners was het daar niet mee eens en weigerde te betalen. “Die stijging is helemaal niet nodig. Het gaat om meer dan een verdubbeling op jaarbasis. De verhoging is niet goed onderbouwd, het is nattevingerwerk", zei Willem Zwalve, voorzitter van de Belangenvereniging Parc de Kievit, eerder tegen Omroep Brabant. Van Veggel zegt dat hij tijdens het faillissement in juni aan bewoners heeft gevraagd om een nieuwe parkovereenkomst te tekenen. Voor sommigen voelde dit als een dwangmiddel. De parkeigenaar ziet dat anders. “Ik heb ze om toestemming gevraagd om zo de groen- en nutsvoorzieningen over te hevelen. 128 mensen tekenden niet en staan niet in mijn systeem. Ik ken ze wel, maar officieel niet." Volgens hem hebben de maatregelen geholpen. De helft van de 128 mensen zou inmiddels hebben betaald voor de nutsvoorzieningen. De rechter doet op woensdag 26 november uitspraak in de zaak.