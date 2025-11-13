René Lange (66) staat in deze 'hele gemene' sport in een bijzonder rijtje

Hij had al langer interesse in vechtsport, maar pas op zijn achttiende koos René Lange uit Linden voor jiujitsu. Het werd een hobby die flink uit de hand is gelopen. Onlangs behaalde Lange (66) de prestigieuze achtste dan in de sport. Hij hoort daarmee tot een zeer select groepje in Nederland. “Ik hoop dit nog jaren te kunnen doen", zegt hij. "Totdat mijn leerlingen zeggen dat die ouwe maar niet meer op de mat moet staan.”

Lange ging destijds aan jiujitsu doen om een stuk onzekerheid weg te nemen en te leren hoe hij zichzelf kon verdedigen. Als 18-jarige werkte hij in de horeca en toen hij een avond vroeg klaar was, liep hij een sportclub in Nijmegen binnen. Het bleek de eerste van heel veel stappen.



Jiujitsu trok hem vanwege de veelzijdigheid. “Het is de voorloper van veel verdedigingssporten. Als je bijvoorbeeld de trappen en stoten en de verwurgingen weghaalt, dan heb je judo", legt hij uit. Eigenlijk mag je bij jiujitsu bijna alles doen, het is een hele gemene sport. Zie het als het kooivechten van vroeger." Lang ziet jiujitsu als een effectieve zelfverdedigingssport: "Er zijn dan wel allerlei technieken, maar als je wordt aangevallen is een goede trap tussen de benen ook heel effectief hoor. Of zoek de ogen op.”



Het vechten van wedstrijden was nooit zijn doel, maar wel had hij een andere wens. “Er waren gasten aan het trainen met een zwarte band, dat leek me geweldig. Ik stond voor mijn gevoel onderaan de berg en op de top zag ik de man met de zwarte band. Ik dacht dat ik het nooit zou halen, maar de afstand naar de top werd steeds kleiner.”

René Lange krijgt de band omgeknoopt van zijn voorbeeld Wim van Vorstenbos (foto: Bram Geurts).

Na het halen van de zwarte band, de eerste dan, ging er een wereld voor hem open. “Ik ging bijvoorbeeld op districtsniveau meedenken over de examinering. Ook ben ik de lerarenopleiding gaan doen, al vond mijn leraar van toen dat niets voor mij. Ik voelde weinig steun, maar heb doorgezet.” Onlangs behaalde hij mede vanwege zijn verdiensten voor de sport de achtste dan. Daar zijn er in Nederland maar drie van die nog actief op de mat staan.



In het dagelijks leven had hij veel aan jiujitsu, vooral als het gaat om discipline. Of dat nou in de tbs-kliniek was waar hij werkte, als docent gevaarbeheersing bij de politie of bij zijn eigen bedrijf in weerbaarheidstrainingen. Werken combineerde hij meer dan dertig jaar met zijn eigen Budoschool Kihon in Cuijk, waar tegenwoordig zeker honderd leerlingen trainen.

"Er zitten weleens rotzakjes tussen, maar ik ga de uitdaging altijd aan."