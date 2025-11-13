René Lange (66) staat in deze 'hele gemene' sport in een bijzonder rijtje
Lange ging destijds aan jiujitsu doen om een stuk onzekerheid weg te nemen en te leren hoe hij zichzelf kon verdedigen. Als 18-jarige werkte hij in de horeca en toen hij een avond vroeg klaar was, liep hij een sportclub in Nijmegen binnen. Het bleek de eerste van heel veel stappen.
Jiujitsu trok hem vanwege de veelzijdigheid. “Het is de voorloper van veel verdedigingssporten. Als je bijvoorbeeld de trappen en stoten en de verwurgingen weghaalt, dan heb je judo", legt hij uit. Eigenlijk mag je bij jiujitsu bijna alles doen, het is een hele gemene sport. Zie het als het kooivechten van vroeger." Lang ziet jiujitsu als een effectieve zelfverdedigingssport: "Er zijn dan wel allerlei technieken, maar als je wordt aangevallen is een goede trap tussen de benen ook heel effectief hoor. Of zoek de ogen op.”
Het vechten van wedstrijden was nooit zijn doel, maar wel had hij een andere wens. “Er waren gasten aan het trainen met een zwarte band, dat leek me geweldig. Ik stond voor mijn gevoel onderaan de berg en op de top zag ik de man met de zwarte band. Ik dacht dat ik het nooit zou halen, maar de afstand naar de top werd steeds kleiner.”
Na het halen van de zwarte band, de eerste dan, ging er een wereld voor hem open. “Ik ging bijvoorbeeld op districtsniveau meedenken over de examinering. Ook ben ik de lerarenopleiding gaan doen, al vond mijn leraar van toen dat niets voor mij. Ik voelde weinig steun, maar heb doorgezet.” Onlangs behaalde hij mede vanwege zijn verdiensten voor de sport de achtste dan. Daar zijn er in Nederland maar drie van die nog actief op de mat staan.
In het dagelijks leven had hij veel aan jiujitsu, vooral als het gaat om discipline. Of dat nou in de tbs-kliniek was waar hij werkte, als docent gevaarbeheersing bij de politie of bij zijn eigen bedrijf in weerbaarheidstrainingen. Werken combineerde hij meer dan dertig jaar met zijn eigen Budoschool Kihon in Cuijk, waar tegenwoordig zeker honderd leerlingen trainen.
“We hebben een gezellige club en er wordt hard getraind. Er zitten weleens rotzakjes tussen, maar ik ga de uitdaging altijd aan. Ik krijg weleens de vraag van ouders hoe het me lukt om een klas van 25 tot 30 kinderen rustig te krijgen, terwijl ze dat zelf met twee kids niet lukt.”
Lange is van mening dat jiujitsu de maatschappij veel kan brengen. “Het is goed voor de motoriek, er is veel aandacht voor valbreken, je krijgt er discipline van en kinderen worden weerbaarder. Het mentale stuk is heel belangrijk: het durven zeggen als je iets niet wil. Het is tegenwoordig een rare wereld. Vroeger werd er ook weleens gevochten, een paar klappen en dan was het klaar. Tegenwoordig schoppen ze je tegen je hoofd als je ligt of steken ze je neer. Ik zeg tegen mijn leerlingen dat je helemaal koekoek moet zijn om dat te doen.”