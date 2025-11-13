Vermiste vrouw overleden gevonden bij zoekactie in het water

Het lichaam van de vermiste Brigitte uit Oss is woensdagavond tijdens een zoekactie in het water gevonden in Macharen. De politie gaat niet uit van een misdrijf, zo laat ze donderdagochtend weten.

De 57-jarige Brigitte werd sinds zaterdagochtend vermist. Er werd een grote zoekactie op touw gezet. Haar auto werd maandagavond al gevonden langs de kant van het Burgemeester Delenkanaal in Macharen.

Specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) zochten ook dinsdag al in het kanaal. Het Burgemeester Delenkanaal verbindt het achterland van Oss met de Maas.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag (gratis en anoniem) bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113, of chatten via 113.nl.