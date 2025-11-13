Leeghalen wensboom blijkt vergissing: ‘Niet bekend waarom linten er hingen’

Het mysterie rond de kale Willibrordus wensboom in Oss is opgelost. De boom, een speciale plek waar mensen lapjes kunnen ophangen om zieken te steunen, was deze week ineens helemaal leeg. Een medewerker van de parochie Willibrordus laat weten dat zondag tijdens een processie de linten uit de boom zijn verwijderd.

"Wij hebben hier zondag de Willibrordusprocessie gehouden. Toen we hier broodjes aan het smeren waren, zag ik de boom staan. Voor mij was het niet duidelijk dat het om de wensboom ging, en zodoende heb ik de opdracht gegeven om de lintjes te verwijderen", zegt Tom van Acht van de Willibrordus parochie. “Als ik had geweten dat dit een wensboom was, had ik het natuurlijk nooit gedaan.”

Er is inmiddels ook contact opgenomen met Arjan Aarts, een van de initiatiefnemers voor de wensboom, om excuses aan te bieden en om samen het misverstand op te lossen, meldt Dtv nieuws. Maar daar moest Aarts eerst even niks van weten. “Ik vond dat eerste telefoongesprek heel lastig, want het kwam vlak nadat de lintjes waren weggehaald. Dat moest ik eerst even laten bezinken.”

Toch kwam Van Acht er later nog eens op terug, en dat vond Aarts uiteindelijk wel prettig: “Ik vond het mooi dat hij het weer oppakte. Zo konden we er samen iets goeds van maken.” Ze gaan binnenkort samen om tafel om te kijken naar een oplossing.

Wielrenner Ron van Rooij fietste toevallig langs toen de boom werd leeggehaald. Hij was behoorlijk verbaasd: “Ik kwam hier zondagochtend voorbij en zag een tafel staan met mensen die mooi verkleed waren. Ik dacht eerst dat ze een ritueel gingen uitvoeren.” Ook wandelaar Ria van den Eertwegh kwam even later langs. “Ik reageerde daar eigenlijk enthousiast op, want ik vond het tien keer niks. Hang er dan een mooie vlag in, maar dit vond ik maar niks.”