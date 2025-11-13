Deze Brabantse voetballers gaan voor WK-ticket: 'Het wordt een gekkenhuis'

Suriname en Curaçao willen in de komende dagen geschiedenis schrijven door zich voor het eerst te plaatsen voor het WK voetbal. Beide selecties hebben flink wat Brabantse invloeden, zoals bij Suriname middenvelder Justin Lonwijk (25) uit Tilburg. “Mochten we het WK halen, dan komt er een huldiging in Suriname met heel veel dans en muziek. Daar gaan we voor", zegt hij.

Suriname heeft goede papieren voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo is koploper in de poule en speelt donderdagavond om elf uur Nederlandse tijd tegen El Salvador en dinsdagnacht tegen Guatemala. Volgens Justin Lonwijk leeft het WK al geruime tijd in Suriname. "Wij zijn het proces naar het WK toe al heel vroeg ingegaan, toen werd er hier in Nederland nog lacherig over gedaan. En nu kijken ze er in Nederland ook naar." Het contrast tussen Suriname en Nederland is groot, zegt de middenvelder van Fortuna Sittard: "Het stadion van Suriname bijvoorbeeld is veel kleiner dan bij Fortuna, maar daar wordt wel heel de wedstrijd getrommeld en gedanst." Het is voor hem een eer om voor Suriname uit te komen. En de lange vliegreis vindt hij geen probleem: "Eerst had ik wel een paar dagen last van een jetlag, maar nu weet ik wel hoe ik mijn lichaam moet managen."

"Op Curaçao gaat het overal op straat over het WK."

Curaçao heeft in de kwalificatiepoule een punt achterstand op koploper Jamaica. Donderdagnacht speelt het team van bondscoach Dick Advocaat tegen Bermuda, dinsdagnacht wacht de topper tegen Jamaica. RKC Waalwijk-middenvelder Godfried Roemeratoe (26) is ervan overtuigd dat het Curaçao gaat lukken om voor de eerste keer naar het WK te gaan. “De sfeer in de groep is goed, alle spelers zijn hongerig. Op Curaçao gaat het overal op straat over het WK, iedereen heeft het over de nationale ploeg. Het leeft enorm en op de tribunes is het een groot feest. Ik heb er vertrouwen in dat we naar het WK gaan, dan wordt het helemaal een gekkenhuis. Op het eiland, maar ook in Nederland.” Kevin Felida werd later bij de selectie van Curaçao gehaald. Dick Advocaat riep de 26-jarige middenvelder van FC Den Bosch in eerste instantie niet op, maar na afmeldingen door blessures mag hij zich toch melden in Willemstad. Felida staat al op zeventien interlands en hoopt ook van waarde te zijn in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden.

"Nooit gedacht dat het WK halen realistisch zou zijn."

"Ik had nooit gedacht dat het WK halen met Curaçao realistisch zou zijn. Natuurlijk is het makkelijker nu Canada, Amerika en Mexico al gekwalificeerd zijn (red. dat zijn de organisatoren van het WK en als zodanig al geplaatst). We staan maar een punt achter. Tegen Jamaica hebben we thuis gewonnen, dus het wordt nu een fifty-fifty-wedstrijd denk ik." Als hij moet kiezen tussen promoveren met FC Den Bosch of naar het WK met Curaçao, geeft hij tactisch antwoord: "Allebei. Ik vind Den Bosch een fantastische club, maar het is ook een eer om voor mijn moederland uit te mogen komen."