Niels en Juulke kunnen in hun dorp blijven wonen: 'Ik ga hier niet weg'

Lange tijd was Volkel in de greep van een bouwstop door de aanwezigheid van de vliegbasis. Die werd in 2015 losgelaten, tot opluchting van vele inwoners. Tien jaar later heeft het dorp eindelijk uitzicht op een grote nieuwe woonwijk. Daar zijn Juulke Stevens (21) en Niels Lauwen (21) maar wat blij mee.

Juulke is een echte Volkelse. Ze werd er geboren, groeide er op en woont nog steeds in het dorp dat vooral bekend is vanwege de luchtmachtbasis. “Ik zei vroeger al dat ik Volkel absoluut niet uit wilde. Dan maar langer bij mijn ouders, maar ik ga Volkel niet uit. Het is een mooi dorp met hele leuke mensen. Als wij later een gezinnetje starten, wil ik dat onze kinderen veilig de straat op kunnen en dat we iedereen kennen. Echt een ons-kent-ons dorp. Dat geeft mij een fijn gevoel.”

Samen met haar vriend Niels kocht ze een nieuwbouwhuis. “Het is supervet om hier te zijn. Het is de eerste keer dat ik het vanaf deze kant zie,” zegt Juulke terwijl ze over het stuk grond kijkt waar straks een woonwijk van bijna tweehonderd huizen moet komen. “Het is echt onwerkelijk. Dat hadden we niet gedacht,” zegt ze enthousiast. Ook haar vriend Niels kijkt ernaar uit. “Het is wel spannend, want we gaan het ouderlijk huis verlaten.”

Toen Juulke opgroeide, kreeg ze vaak te horen dat het lastig zou zijn om aan een woning te komen. Door de aanwezigheid van de vliegbasis mocht er vanaf de jaren'80 niet gebouwd worden in Volkel. Tot 2015, toen de regels werden aangepast in het zogeheten luchthavenbesluit. Er kwamen niet meer vluchten bij op de basis en de geluidsnormen werden aangepast en dus gingen de seinen op groen voor woningbouw. Na verschillende kleinere projecten komt er nu een grote woonwijk met bijna tweehonderd huizen.

“Je zag dat het dorp grijzer werd. Iedereen die het huis uitwilde, zocht buiten Volkel omdat hier niks was”, vertelt Niels. "Veel inwoners zijn naar Boekel en Uden gegaan. Ik kreeg het gevoel dat Volkel leegliep. Toen kwam dit project en dat was top”, zegt Juulke terwijl achter haar de machines bezig zijn om de grond bouwrijp te maken.

De tweekapper van Juulke en Niels is waarschijnlijk begin 2027 klaar. Het ligt precies onder de aanvliegroute van de F35’s. Toch is dat geen probleem voor het stel dat al 3.5 jaar bij elkaar is. “Ik heb er zelf geen last van. Nooit gehad ook. Sterker nog, als wij in het buitenland zijn en er vliegen straaljagers over zeggen we altijd: ‘het voelt hier als thuis", zegt Juulke. “Je went eraan en we horen het eigenlijk niet meer. We hebben dit huis juist gekocht met het oog op de toekomst want we willen hier graag een gezinnetje beginnen”, besluit Niels.