Man gedood door stier bij slachterij Vion, ton boete geëist

Een enorme stier uitladen bij slachterij Vion in Tilburg ging een paar jaar geleden gruwelijk mis. De chauffeur werd verrast door het beest van 1200 kilo dat hem plotseling achterna rende en hem tot twee keer toe spieste met zijn hoorns. De man overleed en justitie eiste donderdag een boete van 100.000 euro in de rechtbank in Den Bosch tegen zijn baas.

Chauffeur Peter (37) van een transportbedrijf uit Staphorst ging op 10 juni 2022 naar slachterij Vion aan de Enschotsestraat in Tilburg. 23 koeien werden probleemloos uitgeladen en de slachterij in geleid. Toen was het tijd om een enorme, gehoornde Piemontese stier van zo’n 1200 kilo uit te laden. Peter ging de wagen in en opende het schot waarmee de koeien van de stier waren gescheiden. Medewerkers van Vion zagen dat de stier sneller was dan Peter en op hem afrende en tot twee keer met zijn hoorns spieste. Peter had geen schijn van kans tegen de kracht van dit enorme dier en overleed. Twee directeuren van het familiebedrijf, dat al meer dan honderd jaar vee vervoert, snapten niet waarom Peter bij het openen van het schot niet achter het schot is gaan staan. Dat schot is eigenlijk een groot hek, dat als een deur naar de zijkant wordt geduwd, waar medewerkers achter moeten blijven. Maar Peter bleef er voor staan waardoor de stier hem kon pakken.

De weduwe van Peter had een foto meegenomen van haar grote liefde. Haar leven is niet meer hetzelfde sinds de politie in de vroege ochtend van die tiende juni het slechte nieuws kwam brengen, vertelde ze geëmotioneerd. Ze wil zich niet zomaar neerleggen bij de dood van Peter en eiste dat er iets verandert aan transport van zulke gevaarlijke dieren, zodat andere gezinnen niet hetzelfde overkomt. De twee directeuren luisterden ingetogen naar haar verhaal over ‘het kalf dat is verdronken’ en ‘het gebrek aan veiligheid’. Het transportbedrijf heeft inmiddels de vrachtwagens aangepast en een veiliger ruimte gecreëerd achter het schot, zo werd uitgelegd, maar dat vindt de weduwe niet genoeg. Er moeten volgens haar meer maatregelen worden genomen. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

De officier van justitie wilde wel ingaan op de gewenste veiligheid. De situatie waarin Peter moest werken was onveilig. Hij moest de trailer in om de dieren eruit te halen. En ook achter het schot staan, had geen absolute veiligheid kunnen garanderen, omdat zo’n zware stier iemand achter het hek kan pletten. Volgens de officier waren de risico’s van het werken met zo’n grote, gehoornde stier niet goed in kaart gebracht en dus waren er ook geen maatregelen om zulke gevaarlijke situaties te voorkomen. Er stond niets op papier en alle overleg ging mondeling, legde een van de directeuren uit. De officier van justitie hekelde de werkwijze van ‘we doen het altijd zo’. “Dan is het wachten tot het fout zou gaan”, oordeelde ze. “Het merendeel van de arbeidsongevallen die op mijn bureau terechtkomen, waren te voorkomen als er op tijd maatregelen waren genomen. En dat geldt hier ook.” Ze pleitte, net als de weduwe, voor een veiliger voorziening in een veewagen of een mogelijkheid om dieren uit te laden van buitenaf. Het transportbedrijf heeft in 2022 te weinig gedaan aan de veiligheid en dat heeft het leven gekost aan een chauffeur. Ze eiste daarom een geldboete van 100.000 euro voor nalatigheid. De uitspraak in deze zaak is op 27 november.

Bij slachterij Vion in Tilburg ging het uitladen van een stier mis (foto: Toby de Kort - SQ Vision).