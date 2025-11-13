Grote whiskyroof: geen spoor van de flessen, alleen kat Whisky kwam terug

Nog altijd mist Dennis Hurkmans, mede-eigenaar van Bus Whisky Distillers in Loosbroek, tweeduizend flessen whisky. Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat er in zijn zaak werd ingebroken. De dieven namen verschillende kostbare flessen mee met een winkelwaarde van zo'n twee ton. Ondanks veel media-aandacht én een vat whisky voor dé gouden tip is er tot op de dag van vandaag geen druppel teruggevonden. "Wij laten ons niet uit het veld slaan."

Een lange tijd bleef het stil rond de diefstal. Een gouden tip bleef uit tót de dochter van Dennis Hurkmans haar vader belde begin dit jaar. "Die zei dat ze onze whisky gevonden hadden in Son en Breugel bij een bedrijf. Ik vond dat een rare plaats. Daarnaast vond ik het nog gekker dat ze vertelde dat ze al met mijn vrouw onderweg was. Ik vroeg me af waarom ze dan mij niet hadden gebeld." "Op een gegeven moment zei mijn dochter: 'Ja, duh. Omdat onze Whisky gechipt is pap'.", vertelt Hurkmans. Niet veel later viel het kwartje en bleek het iets anders in elkaar te steken. "Onze kat heet ook Whisky, bedacht ik me. Mijn dochter vroeg nog of ik niet blij was. Nou dat was ik niet echt. Al was het natuurlijk wel fijn voor die kat."

Kat Whisky (foto: Dennis Hurkmans).

"De whisky is nooit teruggevonden", vertelt Hurkmans met pijn in het hart, ruim een jaar na de grote diefstal. "We hebben ook nooit geen ene tip gekregen. Er is nooit iets gevonden."

De ruim tweeduizend flessen, die voor een halve liter tussen de 60 en 120 euro kosten, werden gestolen in de nacht van 9 op 10 oktober vorig jaar. "Er is daarna nog wel politie gekomen, want die komen boven een bepaalde schadesom. Zij gaven aan dat de technische recherche kon komen, maar die waren druk. Dat begreep ik ook."

"Dus we hebben het verlies zelf op ons genomen."

De gestolen flessen whisky, waaronder een aantal exclusieve soorten, waren niet verzekerd. "Dat was vanwege het feit dat we altijd pre-orders hadden. Die flessen stonden maar een paar uur op de stoep en dan waren ze al weg. Daarnaast is het verzekeren van flessen whisky duur, omdat het veel waard is per liter." "Dus we hebben het verlies zelf op ons genomen", vertelt hij over de tweeduizend gestolen flessen, die samen een winkelwaarde hadden van zo'n twee ton. "Eenmalige releases komen niet meer terug. Die kan ik niet meer bijmaken, maar de standaard whisky’s wel."

Het maken van nieuwe whisky (foto: Tom Berkers).

De totale schade waar het bedrijf uiteindelijk mee achterblijft: zo'n: 70.000 euro. Ondanks het verlies houdt Hurkmans zijn hoofd omhoog. "Je moet je druk maken om de dingen waar je invloed op hebt. De rest wat je overkomt, daar neem ik kennis van, leer ik van en ga weer door." Inmiddels zijn de flessen verzekerd en worden ze nóg veiliger opgeborgen. "Ze stonden al beveiligd in een soort kooiconstructie. Daar is later nog een grapje over gemaakt tijdens een spellenavond in het dorp. Daar werd gezegd: 'Het was inderdaad een koai constructie'. Ik kon daar wel om lachen. We gaan gewoon weer door en laten ons niet uit het veld slaan."