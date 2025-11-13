Rust in het groen: natuurbegraafplaatsen nu ook in Eindhoven

Tussen hoog gras, fladderende vlinders en wilde bloemen je laatste rustplaats vinden, steeds meer mensen kiezen voor een natuurlijk graf. Dit blijkt uit onderzoek van Bureau regio, het samenwerkingsverband van de regionale omroepen en de NOS. Sinds dit voorjaar kan dat ook in Eindhoven op de begraafplaatsen van parochie Sint Joris.

Kim Panhuijzen & Wilco Zonneveld Geschreven door

''We kregen steeds meer vragen naar de mogelijkheid om duurzaam te begraven”, meldt bestuurslid Nico van Dongen. Landelijk zijn er al veel natuurbegraafplaatsen in bosgebieden, maar deze liggen allemaal wat verder uit de stad. ''Met name de ouderen die wij spraken vonden dat toch te ver om regelmatig naar toe te gaan.” De betreffende grond op de begraafplaats werd vroeger gereserveerd voor het geval van een grote ramp of epidemie en is daarom nu vrij voor dit soort ‘natuurvakken’. ''Wij hebben hier een mooie bosrijke omgeving liggen waar het prima kan, dus een en een was twee, zo simpel is het'', zegt Nico. Inmiddels liggen er één kindje en een urn begraven en zijn er drie plekken gereserveerd.



Natuurbegraven Bij natuurbegraafplaatsen wordt iemand begraven in een kist of urn van natuurlijke materialen, zonder monumenten of zware grafstenen. Alleen een houten schijf met persoonlijke gegevens markeert het graf. In tegenstelling tot een normale begraafplaats, waar alles strak wordt onderhouden en onkruid met gif wordt bestreden, mag de natuur hier haar gang gaan. Gras, bloemen en wilde planten groeien vrij en de biodiversiteit krijgt de ruimte.

''Een duurzame plek''

Er zijn verschillende redenen dat natuurbegraven populairder wordt. Mensen vinden het rustgevend om te eindigen in een groene omgeving, en voor sommigen speelt duurzaamheid een rol. De natuurgraven zijn ook minder belastend voor nabestaanden. „De kinderen hoeven zich geen zorgen te maken over de grafstenen. Zo wordt er van te voren afgesproken hoelang iemand mag blijven liggen, dat wordt betaald en kan niet meer worden verlengd,” vertelt Nico. „Dan is het klaar en is het duidelijk voor de nabestaanden waar ze aan toe zijn.''

Na die periode vergaat de kist of urn grotendeels, en de restanten worden onder de bodem opnieuw begraven. Er komt een laagje zand over en een nieuw graf kan op dezelfde plek worden gebruikt, net zoals bij traditionele graven. Zo gaat de plek uiteindelijk volledig op in de natuur.

''Het is eigenlijk een soort park''

Deze plek is bijzonder, juist omdat hij midden in Eindhoven ligt, tussen bomen en groen. Tussen de bomen van het bos zie je de gebouwen van de stad doorschemeren. ''Het is eigenlijk een soort park”, aldus Nico. Het kerkhof is vrij toegankelijk, bezoekers zijn ieder dag welkom van ongeveer negen tot zes uur. Zo’n natuurlijke begraafplaats in een stedelijke omgeving is nog best wel uniek in Nederland, al begint het idee zich langzaam te verspreiden. Nico verwacht dat steeds meer steden dit soort groene vakken zullen aanbieden.

''Ik ben erop uit om hier een plekje te krijgen''