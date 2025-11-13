Spiegelvilla in groene wijk: 'Gebouw gaat op in de natuur'

In Eindhoven wordt de laatste hand gelegd aan 'spiegelvilla' die niet zou misstaan als bijzondere locatie in een spannende Netflixserie: de gevels en ramen van deze villa spiegelen. Hierdoor lijkt het alsof je alleen maar bomen ziet als je naar het huis kijkt. Het gebouw moet opgaan in de natuur. Sinds deze maand staat de unieke villa te koop voor 1,75 miljoen euro.

De villa met 251 vierkante meter woonruimte is bedacht door architect Marlies Zuidam. "We hebben geen spiegels gebruikt. Het is plaatmateriaal met een aluminium laag daar overheen en die spiegelt. En bij het glas zit een extra spiegelende coating." Aan de binnenkant van de woning merk je daar overigens niets van als je naar buiten kijkt.

De spiegelende laag op de gevels (foto: Rogier van Son).

"De villa moet opgaan in de natuur. De bomen worden geprojecteerd in de spiegelgevels en het glas. Het maakt dat de villa onderdeel wordt van de natuur en als het ware wordt opgeslokt. Binnen zijn grote raampartijen. Je woont als het ware in de boomtoppen." Het gebouw bevat twee villa's, waarvan er nog een te koop is. De woning staat in de wijk Meerhoven en dan in het gedeelte dat Bosrijk heet. "Het gaat hier ook om een bosrijke omgeving. Het gaat in deze wijk over wonen in het bos. We hebben geprobeerd om dat in deze woningen te vertalen."

De spiegelvilla is bijna klaar (foto: Rogier van Son).

Marlies is op het idee gekomen door een sculptuur in het Middelheimmuseum in Antwerpen. "Daar staat een zuil die helemaal spiegelend is, in een bosrijke omgeving. Ik zag dat en ik wist dat dit de formule is voor een locatie zoals deze zodat de woning compleet opgaat in de natuur." De spiegelvilla's liggen aan een kant bij een weg. Bij het ontwerp is daar rekening mee gehouden. Voor spiegelende koplampen hoeft je niet bang te zijn. De spiegelende laag zit bewust hoger dan de koplampen. Ook is er vooraf gekeken of zo'n woning problemen geeft voor vogels. Daarom is er contact geweest met de Vogelbescherming, om advies in te winnen. "Het werkt als een heel grote glazen pui. Er zal zeker een keer een vogel tegenaan vliegen, maar op een gegeven moment is dit pand iets wat in hun leefomgeving past. Ze wennen eraan. De vogels en andere dieren passen zich aan."

De villa ligt ook aan een weg (foto: Rogier van Son).

Het spiegelende gebouw is niet het enige bijzondere aan deze villa. De nieuwe bewoners krijgen straks twee woningen. Er is een hoofdentree, maar er is ook een extra voordeur naar een appartement. "Je kunt de villa als één woning bewonen, inclusief het appartement. Maar je kunt 'm ook splitsen. Dus een los appartement en een losse woning." Het is een manier om in te spelen op kinderen die langer thuis wonen. Of als er behoefte is aan een mantelzorgwoning. Makelaar Mariska van de Velde verkoopt de woning. "In Nederland kennen we huizen van bakstenen, hout. Maar dat een woning met spiegelgevels wordt gemaakt, is uniek." De interesse is heel breed. "Van een gepensioneerd stel tot een gezin met kinderen. Ik heb ook expats gesproken. De locatie is dichtbij het vliegveld, de stad en dichtbij werkgelegenheid." Een tuin zit er niet bij, wel een terras op de eerste verdieping. De bomen in de omgeving staan op gemeentegrond. De makelaar ziet alleen maar voordelen. "Dan hoef je ook geen tuin bij te houden."

Architect Marlies bij de door haar ontworpen spiegelvilla (foto: Rogier van Son).