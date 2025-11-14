René kreeg een hartinfarct op het dak, toch blijft hij schoorstenen vegen

Nu de koude dagen aanbreken, willen meer mensen stoken. Om dat op een veilige manier te doen, wordt aangeraden om de kachel te laten vegen. René Kuijten komt dan langs. Hij doet het werk al sinds zijn zestiende. Een ladder opklimmen om op grote hoogte te werken? Geen probleem voor hem. Totdat hij bijna drie jaar geleden op het dak een hartinfarct kreeg.

René komt dagelijks gemiddeld bij dertien huizen om de schoorsteen te vegen. Gedisciplineerd gaat hij te werk. De meeste kachels worden vanaf onderen geveegd, maar soms moet René nog het dak op — zoals drie jaar geleden. Alleen liep dat toen niet goed af. “Ik kreeg op het dak een hartinfarct. Het lukte mij om zelf naar beneden te komen. Als ik flauwgevallen was, was ik vijftien meter naar beneden gevallen. Dat had ik niet overleefd."

René werd opgevangen door de vrouw bij wie hij aan het werk was. “Zij zag dat ik aan het zweten was en dacht: ‘Dit is niet goed.’ Ze heeft 112 gebeld terwijl ik bij haar op de bank lag. Tien minuten later was ik in het ziekenhuis en bleek dat ik midden in een hartinfarct zat.”

Die nare ervaring liet zijn sporen na. “Na het infarct ging ik nadenken. Het eerste halfjaar durfde ik het dak niet meer op. Maar ik probeerde steeds tegen mezelf te zeggen dat het me zou lukken. Gelukkig sta ik weer gezond op het dak. Je moet je kop erbij houden. Jezelf afvragen of de pannen goed liggen en goed vasthouden. Ieder beroep brengt een gevaar mee. Ben je te moe of te laks, dan moet je het dak niet opgaan.”