René kreeg een hartinfarct op het dak, toch blijft hij schoorstenen vegen
René komt dagelijks gemiddeld bij dertien huizen om de schoorsteen te vegen. Gedisciplineerd gaat hij te werk. De meeste kachels worden vanaf onderen geveegd, maar soms moet René nog het dak op — zoals drie jaar geleden. Alleen liep dat toen niet goed af. “Ik kreeg op het dak een hartinfarct. Het lukte mij om zelf naar beneden te komen. Als ik flauwgevallen was, was ik vijftien meter naar beneden gevallen. Dat had ik niet overleefd."
René werd opgevangen door de vrouw bij wie hij aan het werk was. “Zij zag dat ik aan het zweten was en dacht: ‘Dit is niet goed.’ Ze heeft 112 gebeld terwijl ik bij haar op de bank lag. Tien minuten later was ik in het ziekenhuis en bleek dat ik midden in een hartinfarct zat.”
Die nare ervaring liet zijn sporen na. “Na het infarct ging ik nadenken. Het eerste halfjaar durfde ik het dak niet meer op. Maar ik probeerde steeds tegen mezelf te zeggen dat het me zou lukken. Gelukkig sta ik weer gezond op het dak. Je moet je kop erbij houden. Jezelf afvragen of de pannen goed liggen en goed vasthouden. Ieder beroep brengt een gevaar mee. Ben je te moe of te laks, dan moet je het dak niet opgaan.”
“Als ik alles had gehouden, had ik nu een museum”
Tijdens het werk komt René vaak vogelnesten tegen. En soms vindt hij daar de gekste dingen in. “Vogels nemen alles mee wat blinkt. Als ik alles gehouden had, had ik nu een museum: van autokoplampen tot zilveren lepeltjes en ringen.” Vroeger haalde René nesten weg waar de vogels nog inzaten. Tegenwoordig wacht hij tot de dieren uitgevlogen zijn.
Het ging ook weleens mis. Zo veegde hij een keer een schoorsteen vanaf boven die niet goed was dichtgeplakt. “De hele kamer was toen zwart van het roet. Ik zag een klein kindje rondlopen, en daarachter kwam een hele witte streep tevoorschijn. Maar dat is lang geleden”, grapt hij.
Voor de Omroep Brabant-talkshow loopt Thijs den Ouden iedere week stage. Deze week doet hij dat bij de schoorsteenveger René Kuijten, waar hij helpt om het roet in de kachel vakkundig weg te halen.