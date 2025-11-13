Vader uit kritiek op Sinterklaasjournaal: ‘Dit gaat over angst zaaien'

“Papa… gaat het echt mis binnenkort?” Zo stond de achtjarige dochter van Paul van Tatenhove aan zijn bed. Een nachtmerrie, na het kijken van het Sinterklaasjournaal. De aflevering van het Sinterklaasjournaal die woensdagavond werd uitgezonden, ging dit keer niet over zoekgeraakte cadeautjes of een verdwenen staf, maar over dreiging en noodscenario’s. Hoofdpiet vertelde de kinderen dat het erg belangrijk is om een noodpakket in huis te hebben 'voor als er iets misgaat'. Zelfs de uitspraak 'Het is niet de vraag óf er iets misgaat, maar wannéér', klonk door de tv-speakers.

Paul, vader en voormalig militair, herkent als geen ander het verschil tussen spanning en echte dreiging. Hij uit zijn frustratie in een post op LinkedIn; "Dit gaat niet meer over spanning. Dit gaat over angst zaaien bij jonge kinderen. En dat is echt onacceptabel."

In de laatste aflevering van het Sinterklaasjournaal vertelt de hoofdpiet dat iedereen een noodpakket in huis moet halen om het Sinterklaasfeest door te komen voor als er iets mis gaat. "Want het is niet de vraag, Merel, of er iets misgaat. Het is de vraag wanneer er iets mis gaat", vertelt hoofdpiet in de aflevering.

"Ik vind heel het onderwerp gewoon niet goed in een Sinterklaas programma", vertelt Paul.

Paul wilt juist dat het Sinterklaasjournaal zich inzet voor andere onderwerpen; "Ga eens een onderwerp pakken als gezondheid en vitaliteit." Paul vertelt hoe kinderen het hele jaar door al snoepen en we ze met Sinterklaas nog meer overspoelen met snoepgoed en hoeveel kinderen tegenwoordig op een fatbike rijden en hierdoor niet bewegen. "Hoe mooi zou het zijn om eindelijk eens bewustwording te creëren, positief, luchtig, maar wél met inhoud, over vitaliteit, gezondheid en wat we onze kinderen aanleren?", schrijft Paul op LinkedIn.