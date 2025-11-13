McDonald's-beveiliger wordt mishandeld tijdens 11-11, verdachte opgepakt

De politie heeft donderdagmiddag een 19-jarige man uit de gemeente Meierijstad opgepakt voor het mishandelen van een McDonald's-beveiliger tijdens 11-11 in Den Bosch. Het slachtoffer was in de fastfoodketen in het centrum aan het werk toen hij een klap kreeg van een van de carnavalsvierders.

De bril van de beveiliger werd van zijn hoofd afgeslagen, is te zien op beelden die op sociale media rondgaan.

Een woordvoerder van de McDonald's Nederland laat weten dat de beveiliger aangifte gaat doen tegen de man. “De veiligheid van onze mensen en onze gasten staat op nummer 1. Ook op drukke en feestelijke momenten zoals 11/11 moet een beveiliger goed zijn of haar werk kunnen doen. We betreuren dit incident."

De politie geeft aan 'dat het filmpje inmiddels al minimaal 2,6 miljoen keer is bekeken en dat de verdachte daar last van heeft.'