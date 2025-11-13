21-jarige man mishandeld tijdens 11-11 in Oeteldonk, politie doet onderzoek

Een 21-jarige man uit Oisterwijk is dinsdag tijdens de Elfde van de Elfde bij restaurant 't Groote Genoegen in Den Bosch mishandeld. Hij raakte daarbij onder andere gewond aan zijn oogkas, vertelde de vader van het slachtoffer tegen het Brabants Dagblad.

Het slachtoffer was na een dag werken met zijn vriendin nog even de stad in gegaan om te genieten van carnaval, vertelt zijn vader woensdag tegen het Brabants Dagblad .

De feeststemming slaat om als hij in een woordenwisseling belandt met een groepje in een café in de binnenstad. Het slachtoffer en zijn vriendin besluiten weg te gaan en het feest ergens anders op te zoeken, maar het groepje jongens komt achter hen aan.

Helpende man

Buiten springen ze op het slachtoffer en schoppen ze er op los. Een langslopende groep grijpt in en zorgt ervoor dat de rust terugkeert. Een iemand in het bijzonder bekommert zich meteen over het slachtoffer. De vader van het slachtoffer is op zoek naar deze man, vertelde hij tegen de krant. Hij wilt de man namelijk bedanken 'voor het redden van het leven van zijn zoon'.

Het slachtoffer heeft zijn oogkas gebroken en moet vrijdag verder worden onderzocht in het ziekenhuis. De politie laat donderdagmiddag weten dat hij aangifte heeft gedaan voor de mishandeling.

Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is in volle gang. De politie is nog op zoek naar camerabeelden. De vader van het slachtoffer hoopt dat getuigen zich melden.