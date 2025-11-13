Rijk betaalt 86 miljoen euro voor Bosch station, 114 miljoen nog nodig

Het Rijk trekt 86 miljoen euro uit voor de bouw van het nieuwe station in Den Bosch. Het grootste deel, 76 miljoen euro, gaat naar de aanleg van het station dat de naam Bosch Centraal krijgt. De rest van het geld is bedoeld om het gebied rond het station groener te maken. Toch is er nog zo’n 114 miljoen euro nodig om het hele project te kunnen betalen.

Het Bossche station is al jaren overvol. In de spits is staan de perrons overvol en op de loopbruggen is het dringen geblazen voor reizigers. Om dat op te lossen moet het station flink worden verbouwd. De plannen daarvoor zijn de afgelopen jaren flink duurder geworden. De kosten lopen op van zo’n 200 miljoen naar bijna 400 miljoen euro. Dat komt door gestegen bouwprijzen, maar ook omdat het project is uitgebreid met meer voorzieningen en verbeteringen in het gebied.

Het Rijk stelt van de 200 miljoen die nog tekort komt nu 86 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 76 miljoen euro bestemd voor de realisatie van een nieuw station en 10 miljoen euro voor de vergroening rondom het station. De overige 114 miljoen moet worden betaald door de gemeente, de provincie Noord-Brabant, ProRail en de NS. Wie welk deel van de kosten op zich neemt, is nog niet duidelijk. Steeds meer reizigers

Met deze investering, bovenop het al gereserveerde budget van 200 miljoen, komt de bouw van het nieuwe station een grote stap dichterbij, volgens wethouder Rick Vermin. “Samen met onze partners maken we het station toekomstbestendig, zodat het klaar is voor de komende generaties reizigers.” Dat is hard nodig, want het aantal reizigers dat gebruikmaakt van het Bossche station zal stijgen naar zo’n 90.000 per dag in 2040. Vijf jaar geleden waren dit er nog 70.000 per dag. Die groei komt niet alleen doordat meer mensen met de trein gaan reizen, maar ook door woningbouw in Den Bosch en de regio. Tot 2040 komen er ongeveer 60.000 nieuwe woningen en 40.000 nieuwe banen bij.

De smalste perrons (6 en 7) zijn veel te klein voor het aantal reizigers (foto: Megan Hanegraaf).