Rijk betaalt 86 miljoen euro voor Bosch station, 114 miljoen nog nodig
Het Bossche station is al jaren overvol. In de spits is staan de perrons overvol en op de loopbruggen is het dringen geblazen voor reizigers. Om dat op te lossen moet het station flink worden verbouwd.
De plannen daarvoor zijn de afgelopen jaren flink duurder geworden. De kosten lopen op van zo’n 200 miljoen naar bijna 400 miljoen euro. Dat komt door gestegen bouwprijzen, maar ook omdat het project is uitgebreid met meer voorzieningen en verbeteringen in het gebied.
Het Rijk stelt van de 200 miljoen die nog tekort komt nu 86 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 76 miljoen euro bestemd voor de realisatie van een nieuw station en 10 miljoen euro voor de vergroening rondom het station. De overige 114 miljoen moet worden betaald door de gemeente, de provincie Noord-Brabant, ProRail en de NS. Wie welk deel van de kosten op zich neemt, is nog niet duidelijk.
Steeds meer reizigers
Met deze investering, bovenop het al gereserveerde budget van 200 miljoen, komt de bouw van het nieuwe station een grote stap dichterbij, volgens wethouder Rick Vermin. “Samen met onze partners maken we het station toekomstbestendig, zodat het klaar is voor de komende generaties reizigers.”
Dat is hard nodig, want het aantal reizigers dat gebruikmaakt van het Bossche station zal stijgen naar zo’n 90.000 per dag in 2040. Vijf jaar geleden waren dit er nog 70.000 per dag. Die groei komt niet alleen doordat meer mensen met de trein gaan reizen, maar ook door woningbouw in Den Bosch en de regio. Tot 2040 komen er ongeveer 60.000 nieuwe woningen en 40.000 nieuwe banen bij.
“Voor Brabant is station Den Bosch een van de belangrijkste knooppunten. Vanuit hier heb je veel verbindingen naar de rest van Brabant en het land. Veel stations kennen alleen in de spits enorme drukte, maar in Den Bosch is het de hele dag druk op het station,” zei Vermin eerder tegen Omroep Brabant.
Om de drukte aan te kunnen, komen er bredere perrons, extra trappen en liften en een nieuwe stationshal. Ook het busstation en de fietsenstalling worden aangepakt, zodat reizigers makkelijker kunnen overstappen tussen trein, bus en fiets. De gemeente wil in 2030 beginnen met de bouw. Het hele station moet in 2040 klaar zijn.