Gemeente redt feestjaar Oudenbosch met lening na verduistering
De stichting Oudenbosch 750 kreeg voor het organiseren van de festiviteiten voor de inwoners 90.000 euro subsidie van de gemeente Halderberge. Maar het geld was sneller op dan gedacht.
In augustus kwam aan het licht dat de 28-jarige penningmeester ongeveer 75.000 euro uit de kas had verduisterd. De Oudenbosschenaar liep tegen de lamp nadat leveranciers aan de bel trokken vanwege onbetaalde rekeningen. De penningmeester bleek met het geld zijn gokverslaving te bekostigen.
Benefietwedstrijd
Geplande activiteiten zoals een eindfeest stonden lange tijd op losse schroeven. Bestuurslid Mark Buijs noemde de verduistering een 'flinke aderlating in een bijzonder jubileumjaar'. De stichting begon een crowdfundactie en haalde geld op met een benefietwedstrijd bij de plaatselijke voetbalclub.
Het gemeentebestuur heeft nu een renteloze lening van maximaal 50.000 euro aan de stichting verstrekt om meer lucht te geven. Met het geld kunnen de openstaande rekeningen betaald worden en kan het eindfeest georganiseerd worden.
Terugbetalingsregeling
Het bedrag moet wel in termijnen terugbetaald worden. Met de penningmeester is een terugbetalingsregeling getroffen. Advocaat Tom Roggenkamp vertelde eerder al tegen Omroep Brabant dat de penningmeester 'veel spijt' had en 'alles op alles' zou zetten om het bedrag terug te betalen.
De stichting Oudenbosch 750 heeft aangifte gedaan tegen de penningmeester. Inmiddels heeft de politie het onderzoek naar de verdachte afgerond. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen of de penningmeester strafrechtelijk wordt vervolgd.