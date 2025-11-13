Gemeente redt feestjaar Oudenbosch met lening na verduistering

Het feestjaar voor het 750 jaar oude Oudenbosch is gered. Het jubileum dreigde in een fiasco te eindigen, nadat de penningmeester van de stichting die de activiteiten organiseerde er met tienduizenden euro’s aan subsidiegeld vandoor was gegaan. De gemeente springt nu bij met een lening om het gat te dichten.

De stichting Oudenbosch 750 kreeg voor het organiseren van de festiviteiten voor de inwoners 90.000 euro subsidie van de gemeente Halderberge. Maar het geld was sneller op dan gedacht. In augustus kwam aan het licht dat de 28-jarige penningmeester ongeveer 75.000 euro uit de kas had verduisterd. De Oudenbosschenaar liep tegen de lamp nadat leveranciers aan de bel trokken vanwege onbetaalde rekeningen. De penningmeester bleek met het geld zijn gokverslaving te bekostigen.