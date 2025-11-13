Man bewusteloos geslagen bij café, politie zoekt dader

De politie is op zoek naar de man die op 29 juni van dit jaar een andere man bewusteloos heeft geslagen voor een café aan de Barrierweg in Eindhoven. De politie deelt donderdag beelden van de harde klap. Het slachtoffer heeft zijn kaak op drie plaatsen gebroken en 'kampt nog steeds met de naweeën van deze mishandeling'.

Op de bewuste zomerdag haalt het slachtoffer een paar joints bij de coffeeshop in de straat. Hij loopt daarna terug naar zijn auto tot hij merkt dat hij zijn portemonnee kwijt is. Hij gaat terug naar de shop, maar de portier weigert hem want hij zou zich niet netjes hebben gedragen.

De man weet zichzelf toch binnen te kletsen, maar zijn portemonnee vindt hij niet. Gefrustreerd gaat hij weer naar buiten en daar komt hij in discussie met iemand die net het naastgelegen café uit komt lopen. De man loopt op het slachtoffer af en geeft hem een flinke klap.