Man bewusteloos geslagen bij café, politie zoekt dader
Op de bewuste zomerdag haalt het slachtoffer een paar joints bij de coffeeshop in de straat. Hij loopt daarna terug naar zijn auto tot hij merkt dat hij zijn portemonnee kwijt is. Hij gaat terug naar de shop, maar de portier weigert hem want hij zou zich niet netjes hebben gedragen.
De man weet zichzelf toch binnen te kletsen, maar zijn portemonnee vindt hij niet. Gefrustreerd gaat hij weer naar buiten en daar komt hij in discussie met iemand die net het naastgelegen café uit komt lopen. De man loopt op het slachtoffer af en geeft hem een flinke klap.
Niemand helpt slachtoffer
Het slachtoffer valt bewusteloos op de grond. De man roept nog het een en ander naar hem voor hij weer het café binnen loopt. De gewonde man ligt op de stoep en niemand schiet hem te hulp.
De politie is op zoek naar de dader die een opvallend blauw shirt en dezelfde kleur broek draagt. "Wie is hij? Er moet toch iemand zijn die ons dat kan vertellen", zegt een politiewoordvoerder.
Bekijk hier de beelden van de mishandeling: