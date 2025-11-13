Moerdijk verdwijnt en parkeigenaar draait actie terug: dit gebeurde vandaag

Van drukte bij een kerstboomkweker in Breda tot een parkeigenaar die zijn actie terugdraait. Dit zijn de vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

De bewoners van Parc de Kievit in Baarle-Nassau zijn weer aangesloten op de riolering nadat parkeigenaar Eric van Veggel zijn eerder genomen maatregelen terugdraaide. De actie was een escalatie in een langlopend conflict over verhoogde parklasten. De rechter doet op 26 november uitspraak in deze zaak. Lees hier het volledige artikel:

Lees ook Parkeigenaar draait acties terug, bewoners weer aangesloten op riool

Zorgverzekeraar CZ houdt de premie voor de basiszorgverzekering in 2024 gelijk op 159,99 euro per maand. Het bedrijf gebruikt 57 miljoen euro uit eigen reserves om een prijsstijging te voorkomen. Check het hier:

Lees ook CZ houdt zorgpremie gelijk en wil meer aandacht voor oorzaken problemen

Bij kerstboomkweker Kees Poppelaars uit Breda is het dit jaar drukker dan ooit. De prijzen liggen iets hoger door droogte en toegenomen vraag naar echte bomen. Lees zijn verhaal hier:

Lees ook Kerstbomen vliegen de deur uit: bij kweker Kees is het ieder jaar drukker

PVV-leider Geert Wilders heeft Kamerlid Maikel Boon uit Bergen op Zoom op de vingers getikt vanwege het verspreiden van AI-gegenereerde afbeeldingen van Frans Timmermans die hem in een negatief daglicht plaatsen. De beelden zijn inmiddels offline gehaald. Hier lees je het hele verhaal:

De gemeente heeft besloten dat het dorp Moerdijk over tien jaar moet verdwijnen om plaats te maken voor energiestations. Ongeveer 1130 inwoners zullen hierdoor gedwongen worden te verhuizen. Een sociaal psycholoog legt uit dat dit grote impact heeft op het gevoel van veiligheid en stabiliteit van de inwoners. Hier lees je het hele verhaal: