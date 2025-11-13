Flinke botsing tussen twee auto's op kruising

Twee auto's zijn donderdagavond op elkaar gebotst op de Bosscheweg in Keldonk. Door de harde klap zijn de auto's flink beschadigd geraakt. Omstanders hebben een persoon die bekneld zat uit een van de auto's bevrijd.

Het ongeluk gebeurde op een kruising. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een van de auto's kwam door de klap zo'n 150 meter verderop in de richting van Veghel tot stiltand. De voorwielen van deze auto vlogen daarbij los.

Allebei de beschadigde auto's zijn opgehaald door een bergingsbedrijf. De kruising was tijdelijk dicht vanwege de hulpdiensten die ter plekke kwamen en de brokstukken op de weg.