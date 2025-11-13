Navigatie overslaan

Flinke botsing tussen twee auto's op kruising

Vandaag om 22:05
De beschadigde auto's zijn weggetakeld (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
De beschadigde auto's zijn weggetakeld (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
nl
Twee auto's zijn donderdagavond op elkaar gebotst op de Bosscheweg in Keldonk. Door de harde klap zijn de auto's flink beschadigd geraakt. Omstanders hebben een persoon die bekneld zat uit een van de auto's bevrijd.
Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

Het ongeluk gebeurde op een kruising. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een van de auto's kwam door de klap zo'n 150 meter verderop in de richting van Veghel tot stiltand. De voorwielen van deze auto vlogen daarbij los.

Allebei de beschadigde auto's zijn opgehaald door een bergingsbedrijf. De kruising was tijdelijk dicht vanwege de hulpdiensten die ter plekke kwamen en de brokstukken op de weg.

Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!