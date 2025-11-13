Burgemeester sluit huis vanwege grote hoeveelheden lachgas

Een huis aan de Frisostraat in Rijsbergen is vanaf donderdag voor drie maanden gesloten vanwege terugkerende overlast door het gebruik van lachgas. Ook zijn er grote hoeveelheden lachgas in het huis gevonden. Burgemeester Joyce Vermue laat donderdag weten dat dit de eerste sluiting vanwege lachgas is in de gemeente Zundert.

Lachgas valt sinds 1 januari 2023 onder de Opiumwet. "De handel en aanwezigheid van drugs, ook lachgas, is een ernstige aantasting van onze veiligheid en leefbaarheid", zegt de burgemeester. "Wij willen dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen buurt. Daarom treed ik altijd handhavend op tegen overtredingen van de Opiumwet."