17-jarige neergestoken in park, verdachte meldt zich bij politie

Een 17-jarige jongen is donderdagnacht meerdere keren gestoken in het Van Sonsbeeckpark in Breda. De dader ging volgens de politie eerst op de vlucht. Later werd gemeld dat een verdachte zichzelf bij het politiebureau had gemeld en is aangehouden.

Om twee uur 's nachts kreeg de politie de melding van de steekpartij. De 17-jarige jongen bleek meerdere keren te zijn gestoken en werd, onder politiebegeleiding, met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie denkt dat een onderlinge ruzie vooraf ging aan de steekpartij. Een getuige die het incident van dichtbij had gezien, is door agenten meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Een verdachte meldde zich later op het politiebureau en is aangehouden. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Het park werd afgezet met linten en een politiehond kwam om mee te speuren. De politie roept andere getuigen op zich te melden.