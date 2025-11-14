Gewonde bij steekpartij, verdachte op de vlucht

Een persoon is donderdagnacht gewond geraakt bij een steekpartij in het Van Sonsbeeckpark in Breda. De dader is volgens de politie nog op de vlucht.

Het slachtoffer raakte gewond en is, onder politiebegeleiding, met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie denkt dat een onderlinge ruzie vooraf ging aan de steekpartij. De verdachte sloeg op de vlucht en agenten zoeken deze persoon. De politie doet verder onderzoek naar de steekpartij.



Het park werd afgezet met linten en een politiehond kwam om mee te speuren. De politie roept getuigen op zich te melden.