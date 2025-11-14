Explosie vernielt voordeur kebabzaak

De voordeur van een kebabzaak aan het Franz Leharplein in Eindhoven is vrijdagochtend vroeg vernield door een explosie. Ook de gevel is beschadigd geraakt. De eigenaar van de zaak heeft geen idee wie erachter zit.

De aanleiding voor de explosie is nog niet bekend. Ook niet wat voor explosief er is gebruikt. De politie doet momenteel onderzoek.

De melding van de explosie kwam om 5.39 uur binnen. Vooral de onderkant van de deur liep de meeste schade op bij de knal.