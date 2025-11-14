Navigatie overslaan
Explosie vernielt voordeur kebabzaak

Vandaag om 07:27 • Aangepast vandaag om 09:30
De voordeur van een kebabzaak aan het Franz Leharplein in Eindhoven is vrijdagochtend vroeg vernield door een explosie. Ook de gevel is beschadigd geraakt. De eigenaar van de zaak heeft geen idee wie erachter zit.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De aanleiding voor de explosie is nog niet bekend. Ook niet wat voor explosief er is gebruikt. De politie doet momenteel onderzoek.

De melding van de explosie kwam om 5.39 uur binnen. Vooral de onderkant van de deur liep de meeste schade op bij de knal.

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

