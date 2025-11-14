Nepagenten actief in Roosendaal en Breda: 'Hang meteen op als ze bellen'

De politie in Breda en Roosendaal heeft het donderdag veel meldingen binnen gekregen van nepagenten die actief zijn in beide steden. Daarom waarschuwt de politie nu voor de oplichters.

De oplichters doen zich voor als agenten of medewerkers van de banken en komen aan de deur bij mensen om pinpassen en persoonlijke spullen op te halen.

De politie adviseert mensen die worden gebeld om meteen op te hangen en de deur niet open te doen voor onbekenden.