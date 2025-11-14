Advertentie
Rijbaan A58 bij Moergestel was dicht na ongeluk met meerdere auto's
Vandaag om 08:09 • Aangepast vandaag om 09:30
Op de A58 bij Moergestel richting Eindhoven heeft vrijdagochtend een ongeluk plaats gevonden met meerdere voertuigen. Na het ongeluk was de rijbaan afgesloten. Het verkeer werd via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid.
De berger heeft de voertuigen geborgen. Rijkswaterstaat heeft daarna nog het wegdek moeten schoonvegen waar een lang oliespoor op lag.
Eerder werd er geadviseerd om om te rijden via Den Bosch. Dit advies werd om acht uur ingetrokken, vanwege drukte op deze route.
