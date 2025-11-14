Navigatie overslaan

Rijbaan A58 bij Moergestel was dicht na ongeluk met meerdere auto's

Vandaag om 08:09 • Aangepast vandaag om 09:30
Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie
Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie
nl
Op de A58 bij Moergestel richting Eindhoven heeft vrijdagochtend een ongeluk plaats gevonden met meerdere voertuigen. Na het ongeluk was de rijbaan afgesloten. Het verkeer werd via de vluchtstrook langs het ongeluk geleid.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De berger heeft de voertuigen geborgen. Rijkswaterstaat heeft daarna nog het wegdek moeten schoonvegen waar een lang oliespoor op lag.

Eerder werd er geadviseerd om om te rijden via Den Bosch. Dit advies werd om acht uur ingetrokken, vanwege drukte op deze route.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!