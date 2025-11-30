Johan (73) woont tussen twee vuurwerkwinkels in: 'Het is beangstigend'

Voor kapper Johan Pelkmans (73) uit Baarle-Hertog voelt zijn huis niet meer als een veilige plek. In de Klokkenstraat, midden in de Belgische enclave in Baarle-Nassau, woont hij op korte afstand tussen twee vuurwerkwinkels. In beide ligt 150 kilo kruit opgeslagen. "Het is alsof ik elke nacht tussen twee tikkende tijdbommen slaap."

Johan is geboren en getogen in Baarle-Hertog, het unieke grensdorp waar België en Nederland door elkaar heen lopen. Zijn woning staat er al decennia, maar de vuurwerkwinkels (Loots en Zena) kwamen later. "Aan de voorkant van mijn huis, op ongeveer veertig meter, zit een vuurwerkbunker. En aan de achterkant, op nog geen twintig meter, ligt er nog één. Ik zit er letterlijk tussenin." Volgens de vergunningen mag in elke winkel maximaal 150 kilo kruit opgeslagen worden. "Dat lijkt weinig", zegt Johan die de Nederlandse nationaliteit heeft, "maar als je ziet wat er in jaren geleden in Enschede is gebeurd, weet je dat er niet veel nodig is om hier alles weg te blazen."

"Wie wil er nou een huis kopen tussen twee vuurwerkbunkers?"

Johan maakte zich jarenlang niet zo druk. Tot hij het rapport ‘Leren van twee vuurwerkrampen’ van de Universiteit Twente las. "Toen besefte ik pas echt wat hier kan gebeuren. In dat rapport staat dat zelfs beperkte hoeveelheden vuurwerk, onder de verkeerde omstandigheden, enorme schade kunnen aanrichten. Sindsdien slaap ik onrustig. Het laat je niet meer los."

Verhuizen lijkt geen optie. "Ik ben hier in dit dorp geboren en ik heb hier mijn kapperszaak opgebouwd", vertelt Johan. "Maar wie wil er nou een huis kopen tussen twee vuurwerkbunkers? Niemand! Het is onverkoopbaar. En eerlijk gezegd, ik wil eigenlijk ook niet weg. Waarom moet ik vertrekken? Zij horen hier niet in een woonwijk." Johan is eigenlijk met pensioen, maar knipt nog altijd elke dag wel een paar klanten. Zijn zaak lijdt volgens hem onder de vuurwerkverkoop bij hem in de buurt. "In december, als het juist druk zou moeten zijn, verlies ik klanten. De straat staat dan vol met auto’s van vuurwerkklanten. Er is geen parkeerplek, overal ligt afval en is er rook. Mensen komen liever niet en de maand waarin ik normaal het meeste verdien, is nu de rustigste."

"Je merkt dat mensen in het dorp er ruzie over krijgen."