Van Gerwen verrassend vroeg uitgeschakeld in Grand Slam of Darts

Voor Michael van Gerwen is de achtste finale van de Grand Slam of Darts het eindstation. De darter uit Vlijmen werd donderdagavond verrassend uitgeschakeld door landgenoot Danny Noppert: 10-6.

Het was niet zo dat Van Gerwen een slechte dag had in het Engelse Wolverhampton. Hij gooide maar liefst acht 180'ers en pakte onder andere een leg met een moeilijke 170-finish. Noppert gooide alleen ijzersterk en plaatste al in de derde leg een break door net als Van Gerwen 170 uit te gooien.

Het ging daarna een tijdje gelijk op waarbij beide heren hun legs niet uit handen gaven, tot de dertiende leg. Toen plaatste Noppert zijn tweede break en liep hij uit tot 8-5.

Van Gerwen boog het hoofd, kon zelf geen break plaatsen en legde zich uiteindelijk neer bij de uitschakeling. In de kwartfinales treft Noppert de Duitser Lukas Wenig, waar hij in de groepsfase met 5-4 van won.