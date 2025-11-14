Sinterklaasspanning bij kinderen: zo ga je er mee om

Dit weekend komt Sinterklaas weer in ons land. Daarmee breekt er voor kinderen een spannende tijd aan. Wanneer worden de schoentjes gevuld? Hebben ze zich wel goed gedragen? Hoeveel nachtjes nog tot pakjesavond? Orthopedagoog Miranda van Gent vertelt hoe je als ouder het beste met deze spanning om kunt gaan.

In deze periode is er veel onbekend voor je kind. ''Komt die boot wel aan? Wanneer gaan we sinterklaas zien? Krijg ik iets in mijn schoen? Krijg ik iets met pakjesavond?", somt Van Gent op. Ze legt uit dat het daarom kan helpen om zoveel mogelijk onzekerheid weg te nemen. "Schrijf bijvoorbeeld op de kalender wanneer Sinterklaas op school en bij oma komt.''

''Deze periode is heel erg spannend voor kinderen'', vertelt Van Gent in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Om die spanning een beetje te verlichten, is het belangrijk om te proberen je kind goed aan te voelen gedurende de hele sinterklaastijd. ''Als ouder merk je het denk ik wel wanneer je kind zich anders gedraagt. Het is bijvoorbeeld wat bozer, sneller moe of geïrriteerd. Begin dan met bespreken: 'Goh, ik merk dit aan jou, kan het zijn dat deze periode spannend is?'''

Afspraken met Piet

Verder raadt Van Gent aan om afspraken te maken met de Goedheiligman en zijn pieten. ''Voor kinderen is het echt heel spannend om elke ochtend wakker te worden en te bedenken of er wel iets in de schoen zal zitten. Als je merkt dat je kind daar last van heeft, dan kun je best met Sint en Piet afspreken dat ze even laten weten wanneer ze bij jullie in de buurt zijn. Piet kan bijvoorbeeld op de kalender zetten wanneer je de schoen kan zetten. Dat haalt een heleboel druk weg.''

Van Gent zou niet adviseren om je kinderen te vertellen dat ze niks krijgen als ze zich niet goed gedragen. ''Als je een gevoelig kind bent, is het best spannend om het idee te hebben dat er de hele tijd iemand rond je huis hangt die luistert en kijkt wat je doet. Ik denk dat kinderen sowieso altijd hun best doen om te luisteren naar hun papa en mama. In deze periode is dat extra moeilijk voor ze. Als dingen spannend zijn, lukt het ook niet altijd om je te gedragen zoals je zou willen.''

Sinterklaasjournaal

Afgelopen week was er kritiek op het sinterklaasjournaal. Het ging onder andere over noodpakketten en het leger. Sommige ouders vinden dat te ver gaan. ''Het sinterklaasjournaal heeft elk jaar wel een politiek thema,'' vertelt Van Gent. ''Ze proberen een beetje een boodschap of moraal mee te geven. Ik denk dat het ook bedoeld is om ouders aangehaakt te houden.''

Volgens Van Gent hoeven ouders zich hier geen zorgen over te maken. ''Er zijn natuurlijk altijd kinderen die wel linkjes leggen en dingen herkennen van het jeugdjournaal. Maar ik merk dat ze vooral de leuke dingen horen. Andere signalen halen ze er niet zo snel uit.''