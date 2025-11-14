Van WDS'19 naar record als aanvoerder bij Oranje, Van Dijk blijft gretig

Hij is al jaren één van de beste verdedigers van de wereld. De leider van Liverpool, de Engelse topclub die de laatste seizoenen de ene na de andere prijs pakte. In Oranje is Virgil van Dijk al tien jaar een vaste waarde. De 34-jarige Bredanaar kan zich in de geschiedenisboeken voetballen als hij vrijdagavond tegen Polen en maandagavond tegen Litouwen de aanvoerdersband draagt. Maar ook daarna is zijn honger naar succes nog niet gestild, want er ontbreekt nog iets op zijn cv.

Al 70 keer was Virgil van Dijk captain van het Nederlands elftal. Alleen Frank de Boer (71) droeg vaker de band, met daarna Ruud Krol (45). De eerste keer dat Van Dijk tot aanvoerder van Oranje werd benoemd was in 2018 onder bondscoach Ronald Koeman. Beiden kenden elkaar al van hun dienstverband bij Southampton. Drie jaar eerder, op 10 oktober 2015, debuteerde de centrale verdediger als international tegen Kazachstan. Danny Blind was toen de bondscoach. Met het Nederlands elftal kende Van Dijk de eerste jaren weinig succes. Het was een periode waarin veel nieuwe internationals de kans kregen. In 2021 zou hij op het EK ook de aanvoerder zijn, maar een ernstige blessure gooide roet in het eten. Een jaar later was hij er wel bij op het WK in Qatar, waarbij Nederland in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië. Ook tijdens het EK in 2024 in Duitsland was Van Dijk aanvoerder. Nederland haalde toen de halve finale waarin het verloor van Engeland.

Van Dijk hoort tot de beste centrale verdedigers die Nederland ooit heeft gehad. Wie had dat verwacht toen hij begon met voetballen bij de Bredase amateurvereniging WDS’19, de club waar ook international Bart Verbruggen begon. Vanuit de wijk Haagse Beemden maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Willem II. In Tilburg bleef de definitieve doorbraak uit, maar de club is wel trots op Van Dijk. Zo werd eerder dit jaar tijdens het internationale jeugdtoernooi Virgil’s Legacy Trophy de Virgil van Dijk Tribune geopend op Sportpark Prinsenhoeve waar de jeugd voetbalt.

Bij FC Groningen wist de verdediger vervolgens wel door te breken tot de hoofdmacht. Daar maakte hij indruk, maar geen Nederlandse topclub durfde het aan om hem te contracteren. Van Dijk vertrok naar de Schotse topclub Celtic en kwam daarna bij het Engelse Southampton terecht. Ook daar blonk hij uit en Liverpool betaalde in 2018 een bedrag van naar verluidt ruim 84 miljoen euro voor de international. Bij Liverpool won Van Dijk alle prijzen die je je kunt bedenken. Van de Champions League tot de landstitel en van de FA Cup tot de wereldbeker voor clubs. Individueel mocht hij zich in 2019 de beste speler van Europa noemen, wereldwijd werd alleen Lionel Messi boven hem geplaatst. In het elftal van de internationale spelersvakbond FIFPro werd hij al vijf keer in het team van het jaar gezet. Nog steeds is Van Dijk één van de eerste spelers die manager Arne Slot op het opstellingsformulier zet. Bij Liverpool blijft hij hongerig naar meer prijzen en ook met Oranje is hij ambitieus. Het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zou zomaar eens zijn laatste eindtoernooi kunnen worden. Zijn grootste voetbaldroom, net als van alle Nederlandse voetballiefhebbers, is de wereldtitel.