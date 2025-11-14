A27 dicht: Rijkswaterstaat werkt er aan de weg

Wie dit weekend over de A27 wil rijden, moet rekening houden met omleidingen. Rijkswaterstaat start vrijdagavond om negen uur met werkzaamheden. De snelweg is daarom tot maandagochtend vijf uur dicht tussen knooppunt Hooipolder en aansluiting Hank. Ook richting Breda is de A27 dicht voor reizigers tussen knooppunt Gorinchem en afrit Avelingen.

Het verkeer wordt daarom omgeleid via de A59, A2 en A15 of via de A59, A16, N3 en A15. Lokaal verkeer kan via de A27 en oprit Avelingen of via A59 en afrit Heusden naar bestemmingen rijden in de gemeente Altena. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Ter hoogte van Raamsdonksveer verlegt Rijkswaterstaat de rijbanen naar buiten. Dit gebeurt om ruimte te maken in de middenberm om riolering aan te leggen.

A27 ook over twee weken dicht

Ook over twee weken is de A27 een weekend dicht. Tussen vrijdag 28 november negen uur 's avonds en maandag 1 december vijf uur 's ochtends is de weg afgesloten. Dan worden de rijbanen weer teruggelegd.

Volgens Rijkswaterstaat staan er dagelijks lange files op de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten. Daarom wordt de snelweg de komende jaren verbreed en vernieuwd. Dit gebeurt over een lengte van 47 kilometer. Daarnaast worden vier grote bruggen aangepakt, spitsstroken aangelegd en ongeveer zestig viaducten aangepakt.