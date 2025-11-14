Opgeleid tot militair voor studiepunten, Daan volgt training van defensie

Strak op lijn staan zo’n 45 mensen in uniform nog uit te hijgen naast een hindernisbaan op de Bernardkazerne in Amersfoort. Het zijn donderdagochtend geen beroepsmilitairen, maar deelnemers aan een weerbaarheidstraining van defensie. Onder hen ook de Tilburgse Daan van negentien. “Ik was graag in Tilburg geweest voor de Elfde van de Elfde, maar wij zaten hier aan een kopje thee”, vertelt hij.

Pieter Soethout Geschreven door

Volledig onder de camo en met helm én wapen staat Daan met zijn groepsgenoten in natuurgebied De Vlasakkers. Een van de instructeurs geeft ze uitleg over het wapen en vervolgens ligt de groep in de struiken om een doelwit in de gaten te houden. Op een verder stille hei hoor je daardoor af en toe: “Ik heb zicht” uit de bosjes klinken. "Vooral het groepsgevoel maakt het heel erg leuk", vertelt de Tilburger. Naast Daan ligt de 18-jarige Janne uit Hoogeloon. Ze liep eerder stage bij defensie en dat wakkerde het vuurtje aan. “Het trok me altijd al een beetje. Wij wonen vlak bij de Oirschotse Heide en daar komen regelmatig militairen voorbij. Ik zag deze weerbaarheidstraining en greep de kans met twee handen aan.”

Weerbaarheidstraining bij defensie Defensie zet met de training in op een betere weerbaarheid van Nederland. Dat is nodig door de ontwikkelingen die wereldwijd gaande zijn. Op die manier is ons land beter voorbereid op een crisissituatie. Ook is het de bedoeling dat het reservistenbestand op deze manier wordt aangevuld. Dat zijn mensen die door defensie flexibel ingezet kunnen worden als het nodig is. Op dit moment zijn dat er 8500, maar tot 2030 moet dit aantal groeien naar minimaal 20.000.

“We hebben ervoor gekozen om de volledige opleiding te doen.”

Tijdens de training leren de deelnemers dingen die je als militair nodig hebt, zoals het verplaatsen van A naar B en omgaan met een wapen. “Het belangrijkste is dat ze de militaire basisvaardigheden onder de knie krijgen”, vertelt pelotonscommandant Lynn Boons. “Daarnaast is er een hele grote focus op mentale en fysieke vorming.” Dat gebeurt niet zomaar, want er worden maar liefst tien weken voor uitgetrokken. “We hebben ervoor gekozen om de volledige opleiding te doen, het minimum voor iedere beroepsmilitair”, vervolgt Boons haar verhaal. Dat betekent dat deze mensen de kwalificatie hebben om door te stromen binnen defensie als ze dat willen. Deze lui weten straks wat ze moeten doen tijdens een crisissituatie.” “Ik heb geleerd om meer leiderschap te pakken.” Het is een intensief traject waar vroeg opstaan en flink afzien tijdens trainingen dagelijkse kost zijn. Maar ook het mentale aspect is heftig. In de tien weken moeten de deelnemers familie, vrienden en hun eigen omgeving tijdelijk missen. “Het was dinsdag de Elfde van de Elfde en dan was het wel mooi geweest om in Tilburg de zijn. Het was hier feest met een kopje thee, dus dat is een tegenvaller”, vertelt Daan met een knipoog. Janne ziet de weerbaarheidstraining als een flinke uitdaging en leerde zichzelf in de eerste tien dagen al beter kennen. “Ik heb geleerd om meer leiderschap te pakken. Daar ben ik al veel in gegroeid. Gewoon durven vooruit te stappen en mijn ideeën op te gooien. Niet denken dat het beter is om eerst even de kat uit de boom te kijken.”