Schuldenvrij het nieuwe jaar in: Jan (69) helpt dorpsgenoten

Niemand in Sint-Michielsgestel hoeft het nieuwe jaar met schulden te starten, vindt Jan Minkels (69) uit Maaskantje. Hij hoort regelmatig schrijnende verhalen van dorpsgenoten die niet veel te besteden hebben. Met de kerstgedachte in zijn achterhoofd is hij een inzamelingsactie gestart om zo veel mogelijk inwoners van Sint-Michielsgestel met geldzorgen te helpen.

Jan Minkels zet zich al ruim dertig jaar in voor zijn dorpsgenoten. Hij organiseert diners voor mensen die alleen zijn, voor asielzoekers of voor gezinnen in armoede. Ook beheert hij een voedselkastje dat regelmatig bijgevuld moet worden. “Het kost weinig moeite en het geeft zoveel energie: aan de mensen die hier komen en aan mijzelf", zegt hij. In 2023 werd Jan gekozen tot Brabander van het jaar vanwege zijn vrijwilligerswerk. Van dichtbij ziet Jan hoe zwaar sommige gezinnen het hebben. Mensen die de verwarming niet kunnen aanzetten, ouders die moeten kiezen tussen eten of andere rekeningen betalen, of gezinnen die van het ene financiële gat in het andere vallen. “We hebben het er wel eens over met mensen die hier komen eten. Niet veel, want er is veel schaamte. Maar het zijn schrijnende verhalen."

Toen hij vorige maand las dat het aantal miljonairshuishoudens in Sint-Michielsgestel nog nooit zo hoog was, kreeg hij de rillingen. Van de 12500 huishoudens in Gestel heeft ongeveer 1300 een vermogen van meer dan een miljoen, terwijl vorig jaar 640 huishoudens in de schulden zaten.

Jan Minkels uit Den Dungen helpt regelmatig mensen met problemen (foto: Omroep Brabant).

“Dat contrast is pijnlijk en daar voel ik me niet fijn bij", vertelt de 69-jarige Jan. "Als ik miljonair was, zou ik zo een paar duizend euro geven aan de mensen die het kunnen gebruiken. Maar dat heb ik helaas niet." Met de kerstgedachte in zijn achterhoofd besloot Jan iets te doen wat wél kan: een crowdfundingsactie opzetten. Het idee is simpel: de rijkeren zorgen voor de armen. “Vroeger was dat veel vanzelfsprekender. Als de buren niks te eten hadden, zei mijn oma tegen mijn moeder: ‘Ga eens een brood en een stuk vlees brengen, want die hebben niks.’ Zo hielpen mensen elkaar. Het naar elkaar omkijken wil ik weer normaal maken."

Het ingezamelde geld is bestemd voor mensen die zelf niets aan kunnen schuld doen. Bijvoorbeeld door ziekte, een scheiding of faillissement. Jan werkt samen met de gemeente en organisaties zoals de voedselbank om te zorgen dat het geld terechtkomt bij de mensen die het hardst hulp nodig hebben. “Je hebt best wel een aantal mensen die in de schulden zitten, dat is eigen schuld dikke bult. Die mensen verdienen ook hulp, maar ik wil dat dit geld terechtkomt bij mensen die er niks aan kunnen doen", zegt de initiatiefnemer. Daarnaast vindt Jan het belangrijk dat mensen niet alleen uit de schulden worden geholpen, maar ook leren hoe ze hun financiën op orde houden. “Ik kan wel 5.000 euro geven en dan is iemand uit de schulden. Maar als iemand niet met geld kan omgaan, zit hij zo weer in de schulden. Dat wil ik voorkomen", legt hij uit. De gemeente biedt al trajecten aan die goed kunnen aansluiten bij de actie van Jan.

