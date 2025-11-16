Lars (39) redt uniek landschap ondanks zijn ziekte: 'Dit is heel speciaal'

De 39-jarige Lars van Peij uit Oeffelt heeft de ziekte van Huntington. Desondanks blijft hij zijn droom achterna gaan: het eeuwenoude Maasheggenlandschap in ere herstellen. Al tien jaar zet hij zich in voor het unieke UNESCO-gebied. “Ik wil iets tastbaars achterlaten”, zegt Lars, terwijl de nieuwe heggen stukje bij beetje terugkeren in het landschap.

De zon is net op, het gras nog nat. Met goede wandelschoenen loopt Lars van Peij door het natuurgebied net buiten het dorpje Oeffelt. "Hier lopen we in een nieuw stukje Maasheggenlandschap. Tien jaar geleden stond hier alleen maïs. De twaalf hectare is nu weer zoals het in 1950 was. Alle heggen worden in ere hersteld. Dan zie je een beetje hoe het oude landschap eruitzag." De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland en staat sinds 2018 op de UNESCO-lijst van zogenoemde biosfeergebieden. Dat zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. "Vroeger was bijna heel Nederland zo, nu is dit het laatste heggennetwerk dat we nog hebben. Dit landschap is 2000 jaar oud. Dit is heel speciaal."

De Maasheggen bij Oeffelt van boven (foto: Lars van Peij).

Eeuwenlang omheinden boeren met gevlochten heggen hun weilanden. Die heggen bleken niet alleen handig als afscheiding, maar ook goed voor planten, vogels en insecten. "Ze werden aangeplant om het vee binnen te houden, roofdieren te weren en zelfs om de Romeinen buiten te houden. Die legers merkten toen ze hier kwamen dat ze moeilijk waren om door te komen."

Na 1950 werden veel heggen verwijderd, onder andere door de komst van prikkeldraad. De passie van Lars is om juist die heggen weer terug te krijgen. Het begon toen de geboren Limburger vogels ging spotten in het natuurgebied. "In de bossen van Nederland zijn er niet veel meer, maar als je hier even rondloopt, dan zie je er al snel heel veel. Dat heeft toch met die heggen te maken."

Het opnieuw maken van Maasheggen (foto: Lars van Peij).

Na zijn studie bos- en natuurbeheer in Wageningen kwam hij snel terug naar zijn geliefde Maasheggen. "Zo'n tien jaar geleden ben ik hier projectleider geworden. Op een gegeven moment werd bij mij de erfelijke ziekte van Huntington geconstateerd. Dat is een combinatie van Parkinson, Alzheimer en MS. Mijn moeder en opa hadden het ook." "En je kunt er niets tegen doen. Ik weet ook niet hoe oud ik word", vult hij aan. Hij merkte dat het werk dat hij deed steeds lastiger werd. "Inmiddels ben ik helemaal afgekeurd en gestopt met werken. Ik kon niet meer tegen de drukte en deadlines. Alle normale dingen om te kunnen werken kon ik niet meer."

Een nieuw stukje heg (foto: Tom Berkers).

Een heleboel tijd om te genieten van zijn tweejarige zoontje en vrouw bleef over. Al bleef zijn passie voor de Maasheggen. "Dus zocht ik naar wat ik wél kon. Ik ben een crowdfunding begonnen en om daarvoor geld binnen te krijgen ben ik de Kennedymars gaan lopen. Dit alles om de Maasheggen weer mooi te maken." Inmiddels heeft hij ruim 22.000 euro opgehaald en kilometers aan heggen geplant met honderden vrijwilligers. Alleen het afgelopen plantseizoen (november 2024 tot februari 2025) heeft hij al bijna drie kilometer teruggebracht. Door veel mensen wordt hij dan ook de Koning van de Maasheggen genoemd. "Dat is wel heel gortig", reageert hij bescheiden. "Ik wil gewoon mensen inspireren om de kracht van de natuur te zien."

Kans op Europese prijs De Maasheggen maakt kans op een Europese prijs. Dat maakte de gemeente eind oktober bekend. Het eeuwenoude heggenlandschap langs de Maas is namens Nederland de inzending voor de European Landscape Award 2026, een prestigieuze prijs van de Raad van Europa. Die eert gebieden waar natuur, cultuur en mens op een mooie manier samenkomen. "Dat is vet", reageert Lars van Peij. "We zijn al jaren aan het sleutelen aan het gebied. Nu die nominatie is wel echt speciaal."

Een van de nieuwe Maasheggen (foto: Lars van Peij).

Het stuk landbouwgrond dat inmiddels is veranderd in natuurgebied (foto: Lars van Peij).